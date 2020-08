RTVS: Redaktor Rádia_FM má potvrdenú nákazu novým koronavírusom

Bratislava 28. augusta (TASR) – V RTVS zaznamenali pozitívny prípad nákazy novým koronavírusom. Na COVID-19 ochorel redaktor webu Rádia_FM.



"Tento zamestnanec proaktívne telefonicky nahlásil príznaky bežného prechladnutia a z preventívnych dôvodov mu bola nariadená práca z domu a testovanie na ochorenie COVID-19," potvrdil programový riaditeľ sekcie programových služieb SRo Michal Dzurjanin. Dodal, že zamestnanci sa snažia minimalizovať osobný kontakt, uskutočnila sa tiež okamžitá mimoriadna dezinfekcia priestorov Rádia_FM a testovanie interných a externých zamestnancov, ktorí mohli prísť v uplynulých týždňoch do kontaktu s nakazeným kolegom.



RTVS rovnako aktivovala Smernicu o krízovom riadení počas pandémie, ktorá počíta s rozdelením zamestnancov do viacerých samostatných tímov a tiež s testovaním zamestnancov na nový koronavírus. Telerozhlas takisto zriaďuje krízový štáb, ktorý bude priebežne vyhodnocovať situáciu a prijímať okamžité opatrenia v súvislosti s predmetnou smernicou.



"V týchto dňoch RTVS pristupuje k celkovému sprísneniu protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Okrem povinného nosenia rúšok, dodržiavania odstupov minimálne dva metre, častej dezinfekcie rúk, sa to týka aj zvýšenej frekvencie dezinfekcie priestorov a vzduchotechniky, znovuzavedenia práce z domu a povinnej izolácie v prípade návratu zamestnancov z rizikových krajín," uviedla hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.