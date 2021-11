RTVS s Nadáciou Kvapka nádeje prinesú opäť charitatívnu Noc nádejí

Bratislava 29. novembra (TASR) - RTVS v spolupráci s Nadáciou Kvapka nádeje prinesú 12. ročník charitatívneho programu Noc nádejí. Jeho cieľom je pomôcť Transplantačnej jednotke kostnej drene Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Kramároch, ako aj Národnému registru darcov kostnej drene. Priamy prenos odvysiela RTVS v sobotu (4. 12.) o 20.30 h na Jednotke. TASR o tom informoval Filip Púchovský z RTVS.



"Pandemická situácia nám, bohužiaľ, trošku skomplikovala plány a nedovolí nám, aby sme boli všetci v jednom televíznom štúdiu. Pokračujeme tak v rovnakom koncepte ako pred rokom a všetci hudobní hostia budú vystupovať na rôznych miestach v RTVS, ale aj mimo nej v rámci Bratislavy. V štúdiu budeme len vo veľmi úzkom okruhu rodín a moderátorov," hovorí dramaturgička programu Adriana Hanzelová na margo bezpečnostných opatrení.



Moderátori Karin Majtánová a Ján Žgravčák privítajú v štúdiu rodiny detí, ktorým sa podarilo vyliečiť vďaka ľuďom, ktorí pred časom dobrovoľne a anonymne darovali kostnú dreň a tým zachránili ich život. Nadácia Kvapka nádeje pomáha aj Národnému registru darcov kostnej drene. Práve tam totiž prebieha vyhľadávanie vhodných darcov pre slovenských pacientov, ale aj opačne, medzi slovenskými darcami sa vyhľadávajú vhodní darcovia pre zahraničných pacientov.



V rámci galavečera je pripravený aj hudobný program, v rámci ktorého odznie aj nová vianočná pieseň Vianoce s Božidarou, na ktorej sa podieľala herečka Božidara Turzonovová a spevák Igor Timko. Skladbu nahrali spoločne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.



Prispieť do zbierky Nadácie Kvapky nádeje budú môcť počas charitatívneho galavečera aj diváci RTVS, a to formou SMS.