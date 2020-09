RTVS sa dištancuje od konania M.Kotlebu v diskusnej relácii

Bratislava 27. septembra (TASR) - RTVS sa dištancuje od konania poslanca Národnej rady SR Mariana Kotlebu (ĽSNS) v diskusnej relácii O 5 minút 12. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová v reakcii na Kotlebu, ktorý v diskusnej relácii nemal na tvári rúško. Dodala, že išlo o porušenie interného predpisu RTVS a nie porušenie nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, pretože platí výnimka na nosenie rúška pri nakrúcaní audiovizuálneho diela.



"RTVS urobila maximum v danej situácii, dodržali sme odstup Mariana Kotlebu od ostatných hostí, ako aj štábu relácie," povedala Pivarčiová.



Pred reláciou zamestnanci RTVS viackrát podľa Pivarčiovej upozornili poslanca, aby dodržal interný predpis RTVS. Moderátor Marek Makara taktiež viackrát počas relácie upozornil poslanca, aby si rúško nasadil. Kotleba to odmietol, priblížila hovorkyňa.



"RTVS zároveň rozhodla, že odteraz bude v pozvánke na účasť v relácii O 5 minút 12 explicitne uvedené, že odmietnutie rešpektovania interných predpisov RTVS v súvislosti s ochorením COVID-19 bude mať za následok neumožnenie vystúpenia v relácii," uviedla.



Kotleba diskutoval v televíznej debate bez rúška a v diskusii spochybňoval nebezpečenstvo pandémie, spomínal oponentné názory lekárov k riziku nového koronavírusu a kritizoval aj poslaneckých kolegov, ktorí podľa neho síce apelujú na nosenie rúšok, no sami toto opatrenie nerešpektujú. Spoludiskutujúci označili tieto obvinenia za nepravdivé.



V súvislosti so správaním poslanca plánuje podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v pondelok (28. 9.) podať podnet na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR i Okresný úrad v Bratislave.