RTVS sa zapojila do iniciatívy na podporu mieru na Ukrajiny

Bratislava 4. marca (TASR) - Približne 150 verejných rozhlasových staníc v celej Európe, vrátane rozhlasových okruhov RTVS, sa v piatok o 8.45 h stretlo v simultánnom vysielaní piesne Johna Lennona Give Peace a Chance. Medzinárodná iniciatíva má za cieľ zosilniť rastúcu podporu mieru a vytvoriť jednotné hnutie na celom kontinente. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Výzvu pre vysielateľov zaslala Európska vysielacia únia a iniciovali ju nemeckí kolegovia z rádia RBB, stanice RadioEins. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 25 krajín a mala podporu aj európskych komerčných rádií vrátane kanálov v Nemecku, Belgicku a Luxembursku. "Vieme, že verejnosť sa v čase vojny obracala na verejnoprávne médiá, aby informovali a zjednotili sa. Toto silné volanie po mieri prostredníctvom ikonickej piesne bude rezonovať u miliónov poslucháčov," povedal generálny riaditeľ EBU Noel Curran.



RTVS sa do iniciatívy zapojila vo vysielaní rozhlasových okruhov Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Regina Západ, Stred aj Východ a Rádio Slovakia International. "RTVS si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a úlohu verejnoprávneho vysielateľa, a to obzvlášť v súvislosti s udalosťami posledného týždňa. Oceňujeme iniciatívu a sme radi, že sme aj našou participáciou mohli prispieť k šíreniu mierového posolstva, keď celá Európa a celý svet upriamuje svoj zrak na Ukrajinu, ktorá sa stala obeťou vojenskej agresie," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



"Hrôzy vojny proti Ukrajine sú každým dňom zreteľnejšie. Potrebujeme solidaritu, ľudskosť a podporu. Je dobrým signálom, keď európske rozhlasové stanice spojili svoje sily,“ informovala predsedníčka ARD a generálna riaditeľka RBB Patricia Schlesinger.