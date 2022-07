RTVS si vo svojom vysielaní pripomenie osobnosť E. Tomajka

Bratislava 25. júla (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si vo svojom vysielaní pripomenie osobnosť redaktora, moderátora a dramaturga Egona Tomajka. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko. Tomajko zomrel v sobotu (23. 7.) vo veku 54 rokov.



V Rádiu Regina Stred si jeho osobnosť pripomenú v pondelok o 17.30 h reprízou relácie Portréty. V utorok (26. 7.) o 15.00 h zas reprízou rozhlasovej hry Jána Mikuša Moje neviditeľné ja, v ktorej bol dramaturgom a zároveň v nej spolu so synom Jakubom účinkuje. "V deň poslednej rozlúčky, v stredu (27. 7.) o 11.00 h, si naňho spomenieme vďaka uvedeniu časti cyklu Poézia naživo s podtitulom Nádych a výdych," priblížil Čačko.



Rádio Regina Východ zaradí do vysielania v stredu predpoludním o 9.45 h v Myšlienkach na dnes jeho zamyslenie Jeden deň. "V Rádiu Devín si počas celého týždňa od 15.00 h do 16.00 h pripomíname obľúbený cyklus Poézia naživo, ktorého bol krstným otcom, moderátorom aj interpretom," podotkol. V stredu večer prinesie Rádio Devín poslucháčom rozhlasovú hru z jeho dramaturgie Timothée de Fombelle: Maják.



"Televízna Dvojka zaradí do vysielania dva krátke autorské dokumenty Egona Tomajka Gemerské fresky z čias jeho autorského pôsobenia v dokumentárnej tvorbe v košickom televíznom štúdiu," uviedol Čačko s tým, že dokument o stredovekých nástenných maľbách na Gemeri odvysiela Dvojka v stredu od 16.30 h.



Ako ďalej uviedol, Egon Tomajko pôsobil v programovom centre prevzatých programov košického štúdia Slovenskej televízie a spolupracoval tiež s košickým rozhlasom. Od roku 2005 pracoval v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Dlhé roky viedol tamojší literárno-dramatický tím. Prihováral sa poslucháčom Rádia Devín a Rádia Regina.