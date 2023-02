RTVS si vypuknutie vojny na Ukrajine pripomenie vysielaním cez týždeň

Bratislava 20. februára (TASR) - RTVS si rok od vypuknutia vojny na Ukrajine pripomenie tematickým vysielaním v televízii aj rozhlase počas celého týždňa. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Celodenné mimoriadne vysielanie o rok trvajúcej ruskej agresii na Ukrajine sa začne na spravodajskom okruhu :24 v piatok (24. 2.). Divákom ponúkne reakcie politikov a analytikov. Témou budú aj možné riešenia ruskej agresie a vyšetrovanie vojnových zločinov, a politické a ekonomické dôsledky vojny, priblížil Púchovský.



Pokračuje, že rok od začiatku vojny si Jednotka pripomenie benefičným koncertom Slovensko pre Ukrajinu, ktorý odvysiela naživo v piatok z Bratislavy.



Vojnovému konfliktu sa Dvojka podľa Púchovského venuje od začiatku februára. Divákom ponúka dve nové časti voľnej dokumentárne série Tí, ktorí zostali, ktorá rozpráva príbehy ľudí z Ukrajiny. V utorok (21. 2.) odvysiela nový dokument 8 rokov pri frontovej línii. Na konci februára odpremiéruje dvojdielny dokument Pretrhnuté putá o pozadí vojny na Ukrajine. Potom bude nasledovať diskusia v relácii Večera s Havranom a Chvíľka poézie.



"Vo štvrtok 23. februára, v predvečer výročia, budú môcť diváci sledovať aj rozhovor Michala Havrana s ukrajinskou spisovateľkou, poetkou a kritičkou Oksanou Zabužko v premiére relácie Európska kaviareň," povedal Púchovský. Televízny magazín Regina si výročie pripomenie pohľadom na pomoc na východnej hranici Slovenska špeciálnym vysielaním.



Od pondelka do piatka odvysiela Rádio Slovensko päť epizód Príbehu na týždeň, v ktorých bude mapovať Ukrajincov žijúcich na Slovensku, uviedol Púchovský. Doplnil, že Rádio Slovensko pripravuje na piatok dve mimoriadne polhodinové relácie, reportáže v Rádiožurnáloch a Čítanie zo zahraničnej tlače venované výročiu.



Rádio Regina Západ odvysiela fíčer Marcela Hanáčka My – kroniky vojny, lásky a nenávisti, rozhlasový dokument na motívy projektu troch ukrajinských autorov. Rádio Regina Stred prinesie príspevky s prvými reakciami obyvateľov stredného Slovenska po správe o vypuknutí vojny. Zameria sa i na súčasné postavenie a pomoc Ukrajincom v regiónoch.



Rádio Devín ponúkne poslucháčom počas týždňa ukrajinskú poéziu v relácii Verše. Vo štvrtok si poslucháči v Ladení môžu vypočuť rozhovor s Petrom Pavlíkom o tom, ako Rimavskosoboťania pomáhajú Ukrajincom, povedal Púchovský. Pokračuje, že relácia Ars musica bude patriť hudbe Ukrajiny. Ladenie s Marianou Jaremkovou si deň výročia vypuknutia vojny pripomenie s riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Annou Sámelovou, ktorá bude hovoriť o vojnovej žurnalistike. Vo vysielaní bude zaradený aj rozhovor s publicistom a autorom knihy Stručné dejiny Ukrajiny Petrom Koubským.



Pre poslucháčov je pripravená aj rozhlasová hra Treba vôbec upratovať v čase vojny? "Rozhlasová hra je mozaikou drám troch ukrajinských autorov, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu v marci 2022," podotkol Púchovký.



Radio Slovakia International vo februári zaradilo do vysielania cyklus Slovensko stojí pri Ukrajine. Ľuďom tiež ponúkne rozhovor s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom a veľvyslancom s osobitným poslaním pre Ukrajinu Martinom Kačom.