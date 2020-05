Dôvodom spochybňovania manažmentu sú podľa RTVS politické ataky

Bratislava 12. mája (TASR) – Vedenie RTVS je šokované zo snahy niektorých členov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá o spochybňovanie kreditu RTVS na základe klebiet a nepodložených informácií bez akejkoľvek analýzy.



Manažment telerozhlasu to pre TASR uviedol v súvislosti s reakciou na utorkové rokovanie mediálneho výboru parlamentu a výstupy naznačujúce plytvanie s verejnými prostriedkami pri hospodárení RTVS.



"Zavádzajúce informácie o vybraných projektoch sú vytrhnuté z kontextu a nie je zjavné, na základe akých konkrétnych údajov a porovnaní Výbor NR SR pre kultúru a médiá vychádzal pri svojich tvrdeniach o ich nehospodárnosti a predražení,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Poukázal na to, že vo vysielaní RTVS stúpol podiel pôvodnej tvorby a v súčasnosti vyrába programy za nižšie ceny ako pred niekoľkými rokmi, pričom dokázala eliminovať konkurenčné snahy, ako aj inflačné tlaky. Pripomenul tiež, že všetky zmluvy aj programy prechádzajú v RTVS viacstupňovou kontrolou, ktorá eliminuje možnosti uprednostňovania akéhokoľvek typu programu.



"Nie je to však prvýkrát, čo ad hoc kritika vybraných projektov skrývajúca sa za pomyselnú starostlivosť o peniaze koncesionárov a spochybňujúca činnosť manažmentu RTVS, je len priehľadnou zámienkou zakrývajúcou ataky na RTVS z čisto politických dôvodov,“ skonštatoval generálny riaditeľ verejnoprávneho média.



Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá bude informovať vládu SR a Ministerstvo kultúry (MK) SR o podozreniach z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami v RTVS a navrhne urobiť vo verejnoprávnom médiu finančný audit. Po utorkovom rokovaní výboru to uviedol jeho predseda Kristián Čekovský (OĽaNO).



Dôvodom podozrení je nárast nákladov na výrobu programov v roku 2019, cena výroby konkrétnych relácií, rovnako tak prideľovanie výroby externým dodávateľom. Podľa Čekovského RTVS nedostatočne využíva centrálny register námetov a dáva tak priestor na dohody vedenia s vybranými produkčnými spoločnosťami. Predseda mediálneho výboru vidí zlyhanie nielen vedenia verejnoprávneho média, ale aj Rady RTVS ako dozorného orgánu. Okrem návrhu vláde a rezortu kultúry vykonať finančný audit v RTVS preto do pléna NR SR predloží návrh uznesenia, že si dozorný orgán neplní svoje zákonné funkcie. V prípade, že parlament prijme dvakrát takéto uznesenie v priebehu šiestich mesiacov, odvolá všetkých členov rady.