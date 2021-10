RTVS so zármutkom prijala správu o úmrtí hudobníka Gejzu Szabadoša

Bratislava 4. októbra (TASR) - Verejnoprávna RTVS so zármutkom prijala správu o úmrtí známeho košického hudobníka a organizátora hudobného života Gejzu Szabadoša. S košickým štúdiom Slovenského rozhlasu začal spolupracovať v roku 1962. Informoval o tom PR manažér RTVS Filip Púchovský.



"Je to veľmi smutná správa. S Gejzom Szabadošom, ako aj s jeho bratom Jurajom a švagrinou Ulkou Szabadošovou som úzko spolupracoval počas môjho pôsobenia na pozícii riaditeľa košického štúdia a neskôr i v pozícii generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu. Všetci traja boli pre mňa veľkou inšpiráciou v osobnom i pracovnom živote a obdivoval som ich profesionalitu, osobné nasadenie i vášeň k hudbe," reagoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Szabadoš ako 13-ročný bubeník zrealizoval svoje prvé nahrávky v rozhlasovom nahrávacom štúdiu. Od roku 1964 vystupoval aj v televíznych programoch z produkcie košického televízneho štúdia. Pre potreby rozhlasového vysielania, so skupinou staršieho brata - Juraja Szabadoša, nahral v košickom rozhlasovom štúdiu množstvo skladieb.



"Podieľal sa aj na nahrávaní scénickej hudby do rozhlasových hier a účinkoval na mnohých rozhlasových verejných nahrávkach. V deväťdesiatych rokoch spolupracoval na realizácii pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad ako člen orchestra Juraja Szabadoša a neskôr aj ako spoluorganizátor," dodal Púchovský.