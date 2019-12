RTVS: Šport má začať vysielať od leta

Bratislava 11. decembra (TASR) - Šport – štvrtý program RTVS – sa dostane na obrazovky počas leta. Ráta sa s dvoma scenármi. Ak slovenskí futbalisti postúpia na Majstrovstvá Európy 2020, RTVS chce spustiť vysielanie už júni, ak sa tento scenár nenaplní, štart Športu bude pripravovaný k termínu olympijských hier (OH) v Tokiu. "Oba termíny sú realistické," uviedli pri rámcovej prezentácii novej programovej služby na stredajšom rokovaní Rady RTVS generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník a riaditeľ Sekcie športu RTVS Matej Hajko.



Na rokovaní rady Hajko zdôraznil, že poslaním nového programu nebude konkurovať iným športovým kanálom, ktoré slovenský divák môže pozerať. "Samozrejme, aj my sa zameriame na atraktívne športové podujatia, ktoré majú veľkú sledovanosť. Cieľom však je nielen poskytnúť sledovanie športu, my chceme zmeniť pohľad na šport," zdôraznil a slová ďalej rozviedol. "Chceme prispieť k tomu, aby šport a aktívny pohyb viac dostali do bežného života, najmä tej najmladšej generácie, ale aj ľudí v produktívnom veku a seniorov," uviedol Hajko.



Strategickým cieľom je prirodzene aj podpora slovenského športu, mapovanie jeho aktuálnej situácie. "Venovať sa najpopulárnejším a olympijským športom, ale aj novým a netradičným športovým odvetviam," priblížil šéf športovej sekcie RTVS.



Nová programová služba chce rovnako zvýšiť záujem o domáce športové súťaže. Hajko v tejto súvislosti netají ambíciu priniesť na obrazovky aj športové podujatia lokálneho charakteru, tak ako je to napríklad pri projekte Českej televízie, vysielajúcej nepravidelne zápasy okresných futbalových súťaží. "Priznám sa, že napríklad pri zápasoch Slovenského pohára vo futbale je výzvou odvysielať prenosy z malých obcí, ktorých tímy sa v úvodných kolách súťaže postavia proti prvoligistom," naznačil.



Veľkou ambíciou nového športového kanála je aj oživenie športovej publicistiky. "Chceme ju vrátiť na obrazovky, a to prostredníctvom dokumentárnych cyklov, seriálov, jednorazových dokumentov či profilov o športovcoch a udalostiach," dodal šéf športu v RTVS.



Výrobné náklady televíznych športových relácií na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 13.898.000 eur.



Na vysielaní Športu by malo pracovať 56 interných zamestnancov, rovnako tak externí spolupracovníci, nasadzovaní podľa potrieb. Samotný šport formou spravodajstva, publicistiky a prenosov športových udalostí zaberie viac ako dve tretiny vysielacieho času (70 percent), približne 10-percentný podiel budú mať relácie zamerané na zdravý životný štýl, ešte v menších percentuálnych podieloch vyskladá celkovú mozaiku vysielania mimošportové spravodajstvo, edukačné a zábavné programy a komercia.