Rezník: Spravodajský web RTVS bude na prelome rokov

Bratislava 29. júna (TASR) – Spravodajský web RTVS by mal byť spustený na prelome rokov 2020/2021. Na pondelkovom rokovaní Rady RTVS to uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. S členmi rady sa zároveň nezhodol v otázke prioritného záujmu o spustenie spravodajského webu.



Členovia rady sa pýtali na to, prečo ešte spravodajský web nie je k dispozícii. Riaditeľ sekcie nových médií RTVS Dušan Jančovič v prezentácii činnosti priznal, že na spustení samostatného spravodajského webu sa aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu stále pracuje, dokončiť je potrebné priestory a technológie. Predseda rady Igor Gallo takéto vysvetlenie v prostredí RTVS neprijíma.



„Faktom je, že sekcia nových médií od roku 2018 urobila veľa, no ten základ, akým je spravodajský web ako alfa a omega, nie je spustený. A zdôvodňovať to tým, že chýbajú priestory a počítače sa mi zdá ako absurdné vysvetlenie," povedal.



Členka rady Dóra Hushegyiová poukázala na to, že absencia spravodajského webu je o to citeľnejšia, že práve v období koronakrízy mohol takýto portál odpovedať na zvýšený dopyt po informáciách.



„Takáto stránka by v tomto prípade mala oveľa väčší potenciál, ako dokáže pre spravodajstvo poskytnúť oficiálna stránka RTVS, určite by bola najnavštevovanejšou," upozornila.



Generálny riaditeľ telerozhlasu si je vedomý rezerv v tejto oblasti a nevyhnutného progresu, za hlavnú prioritu pre RTVS však naďalej považuje televízne a rozhlasové vysielanie a zabezpečenie všetkého, čo k nemu patrí. „Nemyslím si, že chýbajúci spravodajský portál RTVS spôsobuje výrazné škody," poznamenal pripomínajúc, že spravodajský obsah pomáhajú v súčasnosti šíriť aj online aplikácie a profily RTVS na sociálnych sieťach.



V prípade priestorov sa podľa Rezníka dokončuje rekonštrukcia jedného z niekdajších zdevastovaných traktov v areáli v Mlynskej doline, ktorý bude slúžiť práve pre sekciu nových médií a redakciu spravodajského webu. Za dôležité však považuje vyjasniť si to, akú pridanú hodnotu bude mať spravodajský portál, ak sa má stať „treťou nohou" RTVS.



„Teda, či má ísť len o prezentovanie príspevkov RTVS, či má byť postavený na agentúrnom servise, prípadne či má takýto web obsahovať aj publicistiku a komentatívnu časť. Tiež si treba zhodnotiť, aký efekt to prinesie v celom mediálnom prostredí vo vzťahu k samotnej RTVS. Nehovoriac o tom, že okrem selfproma tam nemôžeme rátať s predajom reklamy, takže s tým budeme mať náklady. Toto všetko vyvážiť nie je jednoduché, hľadáme spôsoby, ako na to, aby sme si v momente, keď to spustíme, boli produktom stopercentne istí," zdôraznil.



Gallo sa Rezníkovým slovám čuduje. Poukázal, že kladie základné existenčné otázky po roku, odkedy radu informoval o tvorbe spravodajského webu. Predseda kontrolného orgánu RTVS si myslí, že netreba „objavovať Ameriku", stačí sa inšpirovať existujúcimi spravodajskými webmi verejnoprávnych mediálnych domov.



Vedenie RTVS sa s členmi rady dohodlo, že na septembrovom zasadnutí rady sa k téme vrátia, Rezník prisľúbil, že v tomto termíne by mal byť známy aj dátum prvého „slávnostného kliku" spravodajského webu RTVS.