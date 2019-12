RTVS štartuje nový televízny programový okruh Trojka

Bratislava 6. decembra (TASR) – Verejnoprávna RTVS pripravila nový televízny programový okruh RTVS Trojka, štart je naplánovaný na 22. decembra. Jeho programovým základom bude 63 rokov budovaný archívny obsah verejnej služby. Ten tvorí jedinečnú kroniku historických, umeleckých, kultúrno-spoločenských aj technických dejín Československa a Slovenska druhej polovice 20. storočia, nevynímajúc nové milénium. Obsahuje všetky žánre pôvodnej televíznej tvorby, od dokumentov cez dramatické, hudobné a zábavné programy až po publicistiku, ktoré sa priebežne digitalizujú.



Vytvorenie špecifického televízneho okruhu determinovali dva kľúčové fakty, zvyšujúci sa vek dožitia a bohatý televízny archív, obsahujúci niekoľko tisíc titulov pôvodnej slovenskej tvorby. Trojka bude zameraná na populáciu 60+, má však ambíciu osloviť čo najširšie publikum. Novinkou sú hostiteľky večerného programového bloku Alena Heribanová a Soňa Müllerová, pričom hlasom Trojky bude Alena Heribanová. Signál bude šírený terestriálne, satelitnou formou aj v káblových systémoch.



Prvý deň vysielania Trojky 22. decembra začne o 6.00 h, v programe je dokument Vyznanie pútnika o Karolovi Plickovi, dokument Zimný slnovrat na kopaniciach, dokument Vôňa medovníkov o výrobe medovníkov na Slovensku, spomienky Borisa Filana a jeho hostí pod názvom Moje obľúbené omyly, zábavný program s Michalom Dočolomanským a jeho hosťami Chalupárium alebo Keď v meste padla, seriál Straty a nálezy režiséra Stanislava Párnického a filmová esej očami kňaza Jána Sucháňa O čom je život.



„Dnes sme oznámili, že 22. decembra začneme vysielať nový vysielací okruh, ktorý je zameraný predovšetkým na sprístupňovanie archívnej tvorby. Je to logický krok, pretože archív RTVS, predtým archív Slovenskej televízie (STV), ešte predtým Československej televízie na Slovensku je tvorený už viac ako 60 rokov, sú v ňom výsledky činnosti mimoriadne kvalitných profesionálov, či už hercov, kameramanov, režisérov, dramaturgov, zvukárov, strihačov a ostatných. Bolo by veľkým hriechom, keď nám to technické možnosti dovolia, nekonať tak, ako konáme. Verím že diváci, ktorí sledujú RTVS, si na tomto okruhu nájdu nielen nostalgické spomienky na mladosť, ale aj mladší diváci budú vidieť, že ich predkovia boli múdri a šikovní ľudia,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Alena Heribanová pri prezentácii povedala, že je to 40 rokov, čo prišla do televízie. „Po skončení školy som hľadala miesto, kde by som mohla učiť angličtinu. Tá sa vyučovala iba na dvoch gymnáziách, nové sily nepotrebovali, tak som nevedela, čo budem robiť. Našla som oznam, že Československá televízia hľadá dievčatá na pozíciu televízna hlásateľka. Tak som šla na konkurz a dobre to dopadlo. Prijatie ponuky na Trojku ovplyvnila hviezdna zostava, ktorá sa tu zišla, hlavne Judita Gembická, s ktorou som dlhé roky spolupracovala,“ povedala pre TASR.