RTVS: Tvrdenia o predraženej výrobe relácie Do kríža sú nepravdivé

Bratislava 7. júla (TASR) - Tvrdenia predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (OĽaNO) o predraženej výrobe diskusnej relácie Do kríža sú nepravdivé a zavádzajúce. V reakcii na vyjadrenia koaličného poslanca to uviedlo vedenie RTVS, ktoré sa zároveň ostro ohradilo voči Čekovského slovám publikovaným na sociálnej sieti, že výroba relácie Do kríža je dvojnásobne drahšia v porovnaní s výrobou diskusného programu Večera s Havranom.



Verejnoprávny vysielateľ deklaruje, že náklady na obe relácie sú takmer identické. "Priemerné náklady na výrobu relácie Večera s Havranom sú 11.815,39 eura a priemerné náklady na výrobu relácie Do kríža sú 12.010,95 eura," uviedla hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová, ktorá poukázala na to, že relácia Do kríža sa nakrúca navyše za účasti publika a dvoch moderátorov. "Do priemerných nákladov sa počas prvého roka výroby započítavajú aj náklady na vytvorenie scény štúdia," dodala hovorkyňa pripomínajúc, že tieto vysvetlenia boli 2. júla 2020 uverejnené aj v týždenníku TREND ako oprava článku 'Ako sa z RTVS ťahajú peniaze', spolu s ospravedlnením všetkým dotknutým.



Téma diskusných relácií rezonovala na pondelkovom (6. 7.) rokovaní parlamentného výboru, ktorý sa zaoberal Výročnou správou o činnosti a hospodárení RTVS za rok 2019. Čekovský na ostatnom, ale i na predchádzajúcich rokovaniach výboru hovoril o tom, že výroba viacerých relácií je predražená a celkový nárast nákladov na výrobu neúmerne rastie. Čekovského kritikou sa zaoberá aj Rada RTVS, ktorá od vedenia telerozhlasu dostala vyše 50-stranový materiál týkajúci sa kritizovaných nákladov konkrétnych relácií. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník tvrdenia šéfa mediálneho výboru odmieta, považuje ich za nepodložené vyjadrenia vytrhnuté z kontextu. Poukazuje, naopak, na to, že RTVS dokázala zvýšiť podiel domácej tvorby a vyrába programy za nižšie ceny ako pred niekoľkými rokmi.