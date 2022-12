RTVS: V programových cieľoch ostávajú štyri televízne okruhy

Bratislava 15. decembra (TASR) – RTVS by si mala v nasledujúcich rokoch zachovať štyri televízne okruhy a deväť rozhlasových programových služieb (vrátane digitálnych rádií). Rozvoj ich programu však výrazne závisí od dostatočných zdrojov a nevyhnutnej zmeny v nastavení financovania telerozhlasu. Vyplýva to z Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS a programovej služby, ktorú s členmi svojho manažmentu predostrel generálny riaditeľ verejnoprávneho média Ľuboš Machaj. Materiál vo štvrtok prerokovala a s pripomienkami zobrala na vedomie Rada RTVS.



Vo vysielaní televíznej Jednotky avizuje dokument prípravu a začiatok vysielania 2,5-hodinového ranného bloku Dobré ráno, posilniť by sa mala tiež dramatická tvorba. "Dvojka by mala prinášať viac dokumentov i tvorby pre deti, rovnako sa posilní národnostné vysielanie či vysielanie pre zdravotne znevýhodnených, po skončení Trojky plánujeme rozšíriť vysielanie pre seniorov," dodal na rokovaní rady riaditeľ sekcie programových služieb STV Vincent Štofaník. V prípade spravodajskej televízie :24 sa programové ciele zameriavajú na posilnenie regionálneho spravodajstva i rozšírenie personálnych kapacít, služba ŠPORT ráta s nevyhnutnosťou nových spôsobov vysielania i "opätovným zabojovaním o licencie na vrcholné hokejové a futbalové podujatia".



V prípade rozhlasových programov sa má posilniť informačný charakter Rádia Slovensko. Riaditeľ sekcie programových služieb Ľuboš Černák deklaroval cieľ zvrátiť pokles počúvanosti hlavného rozhlasového programu v poslednej dekáde. "Najproblémovejšia je určite strata takmer 35 percent poslucháčov vo veku 45 - 54 rokov," upozornil Černák. Práve na túto cieľovú skupinu poslucháčov by sa mal program zamerať.



Trojicu digitálnych rádií Pyramída, Litera a Junior by mal do roku 2026, keď rozhlas oslavuje storočnicu, rozšíriť spravodajsko-publicistický kanál s pracovným názvom Rádio 24.



Dokument sa venuje aj posilneniu národnostného vysielania, okrem zvýšenia televíznej ponuky postupne na 480 hodín ročne sa majú pripraviť podmienky na rozšírenie vysielacieho času Rádia Patria. "Najprv na 18 hodín denne a na záver strednodobého výhľadu na 24-hodinové vysielanie," avizuje dokument. V plánoch je tiež vytvoriť plnohodnotný spravodajský web v maďarskom jazyku a vytvoriť dynamickú webovú platformu v rómskom a rusínskom jazyku.



Generálny riaditeľ RTVS v koncepcii riadenia formuluje aj svoje vízie v oblasti manažmentu, technicko-informačnej infraštruktúry, ľudských zdrojov, komunikácie i správy majetku RTVS. Efektívnejšie riadenie má priniesť zmena organizačnej štruktúry zameraná na odstránenie duplicity i nadbytočných prvkov a podporu užšej spolupráce medzi jednotlivými sekciami telerozhlasu.



Za mimoriadne dôležitú agendu považuje Machaj oblasti ľudských zdrojov a starostlivosti o zamestnancov, pričom priznáva, že v súčasnosti sú "stagnujúce, personálne nedostatočne pokryté a nie celkom docenené". Avizuje hĺbkový audit, ktorý má vyvrátiť, alebo potvrdiť informácie o výrazných rozdieloch v odmeňovaní zamestnancov na rovnakých pracovných pozíciách v rôznych organizačných zložkách.



Členovia rady v hodnotení koncepcie prízvukovali riziko programových redukcií pri nezmenenom financovaní, vyzvali preto manažment na pokračovanie intenzívnych apelov na vládu a zákonodarcov. V koncepcii im chýbalo zadefinovanie celkového cieľa, ku ktorému sa má RTVS ako inštitúcia priblížiť v horizonte najbližších piatich rokov, rovnako požiadali o spresnenie niektorých čiastkových cieľov. Väčšia pozornosť v materiáli sa podľa nich mala venovať možnostiam Kreatívnych centier RTVS. Manažment rada požiadala o doplnenie materiálu.