RTVS v rámci nákladov a výnosov dosiahla plusový výsledok 345.884 eur

Bratislava 20. apríla (TASR) – Z hľadiska celkových nákladov a výnosov zaznamenal RTVS za rok 2022 pozitívny hospodársky výsledok vo výške 345.884 eur. Na štvrtkovom rokovaní o tom informovala členka dozornej komisie Jarmila Mikušová. V stanovisku Rady RTVS k výsledku hospodárenia v roku 2022 však zároveň upozornila na pretrvávajúci problém s obmedzujúcimi podmienkami nevyhovujúceho financovania, jeho nedostatočnej výšky i oneskoreným poskytovaním schválených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.



"Negatívne sa to podpisuje na plynulosti verejného obstarávania, na obmedzovaní začiatku výrob i znižovaní investičného dlhu," skonštatovala. Hospodárenie ovplyvňovala podľa jej slov aj nevyhnutnosť rokovaní RTVS so štátom o kompenzáciách za znižujúci sa príjem z tzv. koncesionárskych poplatkov. "RTVS bola takisto v minulom roku konfrontovaná s dosahom nového zákona o mediálnych službách a vyvolanými nákladmi, ktoré s RTVS pri tvorbe legislatívy nikto nekonzultoval," dodala Mikušová.



Výdavky RTVS bez finančných operácií tvorili vlani 141.931.559 eur, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na necelých 76 percent. V rámci kapitálových výdavkov, ktoré boli rozpočtované na úrovni 30,5 milióna eur, preinvestovali 4.572.556 eur. "Nízke čerpanie je spôsobené oneskoreným poskytovaním kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu i dlhotrvajúcim schvaľovaním projektov kreatívnych centier a tým aj posunom v realizácii verejného obstarávania," vysvetlila Mikušová.



Poukázala tiež na to, že v rámci hlavného zdroja pre RTVS, príjmov z tzv. koncesionárskych poplatkov, získal vlani RTVS 74.305.502 eur, čo je takmer o dva milióny eur menej ako v roku 2021. "Dôvody sú dva, jednak výber starých dlhov už narazil na hranice, teda tieto úhrady boli zinkasované, a opäť sa rozšírila skupina oslobodená od platenia úhrady za služby verejnosti," objasnila Mikušová.