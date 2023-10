RTVS v sobotu odvysiela finále 39. ročníka Košického zlatého pokladu

Košice 20. októbra (TASR) - Finálové kolo 39. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad ponúkne RTVS v sobotu (21. 10.) poslucháčom aj divákom. TASR o tom z RTVS informovala Ivana Zečevič.



"Finálový večer Košického zlatého pokladu 2023 sa uskutoční v sobotu o 19.00 h v košickom Kulturparku a naživo ho budú môcť počúvať aj poslucháči Rádia Slovensko, Rádia Regina Východ a Rádia Regina Stred. Program bude možné sledovať aj online na webe RTVS," uviedla.



V tomto ročníku zaevidovali 177 prihlásených nových autorských piesní, ktoré neboli doposiaľ zverejnené v rozhlasovom či v televíznom vysielaní. Finálový večer ponúkne program 12 súťažných skladieb - porota posunula priamo do finále šesť piesní a za druhú šesticu hlasovali poslucháči Rádia Slovensko. Odznie aj víťazná skladba predchádzajúceho ročníka v podaní Slávky Tkáčovej, vystúpi tiež Sima Magušinová so svojou kapelou.



O víťazoch bude rozhodovať porota v zložení Katarína Koščová, Sima Magušinová, Veronika Rabada, Martin Husovský, Adrián Harvan, Dominika Semaňáková a Roman Bomboš. Na víťazov čakajú finančné výhry. Garantom tejto kategórie je textár a spisovateľ Daniel Hevier. Víťaz tiež získa možnosť nahrať súťažnú skladbu v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu. Okrem toho budú udelené aj dve ďalšie ocenenia - Cena Rádia Slovensko a Cena východoslovenských internátnych rozhlasových štúdií.



Pesničková súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980. Vytvára priestor na prezentáciu a propagáciu tvorby mladým autorom a interpretom pôvodnej slovenskej populárnej hudby. Počas finálových koncertov na jej predchádzajúcich ročníkoch zaznelo viac ako 450 nových slovenských piesní. K najznámejším interpretom, ktorí tu odštartovali svoju kariéru, patria Beáta Dubasová, Peter Nagy, Tomáš Buranovský, Marián Čekovský, Peter Cmorik a skupiny No Name, Nocadeň, či Kristián Dufinec so skupinou Iconito.