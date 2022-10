RTVS vyzvala výbor NRSR na rokovanie o urgentnom riešení financovania

Bratislava 14. októbra (TASR) – Rada RTVS spolu s manažmentom verejnoprávneho média požiadala o zvolanie rokovania Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, ktorý sa má zaoberať financovaním RTVS. "Dlhodobé podfinancovanie spolu s rastom energií a zavádzaním nových, finančne nekrytých povinností dostali RTVS na pokraj ekonomického prežitia," uviedol pre TASR v tejto súvislosti predseda Rady RTVS Igor Gallo. Predseda parlamentného výboru Kristián Čekovský (OĽANO) pre TASR potvrdil, že sa výbor bude touto otázkou zaoberať, presný termín by mal byť známy začiatkom nového týždňa.



Šéf Rady RTVS zdôraznil, že ak nepríde k rýchlej intervencii zo strany štátu, je reálne ohrozené zostavenie vyrovnaného rozpočtu, ktoré by garantovalo naplnenie všetkých zákonných povinnosti pre verejnoprávneho vysielateľa. "V súvislosti so zavedením nových povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách sa len v tomto roku podľa informácií manažmentu za obdobie od augustovej účinnosti právnej normy zvyšujú náklady pre RTVS minimálne o 800.000 eur, táto suma však zatiaľ nie je kompenzovaná," upozornil Gallo. "Celkový dosah povinností z nového mediálneho zákona, vyplývajúcich najmä z výrazného rozšírenia multimodálneho prístupu vo vysielaní, odhaduje manažment do roku 2026 na 23 až 25 miliónov eur,“ dodal. Pripomenul, že problémy so zavedením nových úprav sa netýkajú len potrebných finančných zdrojov, ale aj technicko-personálnych záležitostí, ktoré s vysielaním súvisia.



Gallo opätovne zdôraznil, že tieto dosahy zákona dopredu ministerstvo kultúry s RTVS neprekonzultovalo. "Hoci určité rokovania sa na tejto úrovni už uskutočnili, je potrebné, aby rezort a samotná ministerka Milanová okamžite hľadali spôsoby na elimináciu hrozieb, s ktorými sme aktuálne konfrontovaní," apeloval Gallo. "Odsúvanie riešenia môže spôsobiť to, že RTVS bude nútená pristúpiť k drastickým škrtom vo výrobe a vysielaní, ohrozujúcich zabezpečenie jej informačno-edukačnej i národno-kultúrnej verejnej služby," varoval.



Predseda mediálneho výboru parlamentu pre TASR uviedol, že sa témou budú zaoberať buď na najbližšom riadnom rokovaní výboru, alebo zvolá mimoriadne rokovanie. "Dohodnem sa s členmi výboru, termín rokovania zverejníme na začiatku budúceho týždňa," dodal Čekovský.