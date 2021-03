RTVS za reportáž spájajúcu úmrtie ženy s očkovaním vyvodila dôsledky

Bratislava 18. marca (TASR) - Etická komisia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) skonštatovala, že reportáž o žene, ktorá mala zomrieť po očkovaní vakcínou AstraZeneca je porušením Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Verejnoprávne médium už voči konkrétnym zamestnancom vyvodilo dôsledky. Informovala o tom Andrea Pivarčiová, hovorkyňa RTVS.



Vedenie RTVS sa podľa hovorkyne stotožnilo so závermi komisie. "Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a schvaľovaní reportáže dostali v súlade s internými pravidlami RTVS písomné napomenutie za neuspokojivé plnenie pracovnej úlohy. Vedenie RTVS zároveň v súlade so mzdovým poriadkom rozhodlo pri zainteresovaných zamestnancoch o nepriznaní odmien," spresnila Pivarčiová.



RTVS si podľa nej plne uvedomuje vzniknutú situáciu, ktorá nastala po odvysielaní spravodajského príspevku o tragickej smrti učiteľky a citlivo vníma spoločenskú diskusiu i rôzne reakcie, ktoré reportáž vyvolala. "Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19," dodala hovorkyňa.



Úmrtie 38-ročnej ženy, ktorá zomrela v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach nemá súvis s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Potvrdil to vo štvrtok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe pitvy. Úmrtie podľa ÚDZS nastalo z dôvodu viacerých chorobných zmien, ktorých pôvod vznikol ešte pred samotným očkovaním.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v stredu (17. 3.) počas mimoriadneho zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru potvrdil, že naďalej trvá na odporúčaní pokračovať v očkovaní vakcínou AstraZeneca.