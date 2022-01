RTVS: Dianie v Pekingu odvysiela Šport, program sa začne už nadránom

Bratislava 20. januára (TASR) – Dianie na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 v Pekingu (4. - 20. 2.) priblíži RTVS v televíznom vysielaní na programovom okruhu Šport. "Každodenné vysielanie sa začne vždy so štartom olympijských súťaží medzi 3.00 a 4.00 h nášho času a skončí sa s ich koncom okolo 16.00 h, nasledovať budú záznamy a sumáre toho najdôležitejšieho z programu daného dňa," informovali zástupcovia Sekcie Šport RTVS na štvrtkovom rokovaní rady RTVS.



Vzhľadom na oveľa prísnejšie protiepidemické opatrenia smeruje v porovnaní s letnou olympiádou v Tokiu do Pekingu menší štáb RTVS. "I tak sme pripravení divákov čo najviac vtiahnuť do deja, a to najmä pri športoch, ktoré sú z dlhodobého hľadiska úspešné a priťahujú najväčšiu sledovanosť, teda zjazdové lyžovanie, hokej a biatlon," informoval šéf športovej sekcie RTVS Matej Hajko. Časť športov sa bude komentovať z bratislavského štúdia. "Vybrali sme tie, pri ktorých je neúčasť komentátora na mieste čo najmenšou prekážkou."



Olympijské štúdio odvysiela RTVS v ranných a predpoludňajších hodinách priamo z dejiska hier, popoludní z bratislavskej Mlynskej doliny. Pripravené sú tiež doplnkové formáty. "V pokračovaní dokumentárnej série Zlato, striebro, bronz zmapujú medaily biatlonistky Anastazie Kuzminovej či slovenské medailové prekvapenia, ktorými boli striebro Radoslava Žideka v snoubordkrose na hrách v Turíne (2006) i biatlonový bronz Pavla Hurajta z olympiády vo Vancouvri (2010)," priblížil riaditeľ sekcie Šport RTVS. Dodal, že jeden z dokumentov sa bude venovať aj vystúpeniam slovenských hokejistov na zimných olympijských hrách, ktoré vzbudili najväčší ohlas, teda turnaje v Lillehameri (1994), Turíne (2006) i Vancouveri (2010).



"Pokračovať bude aj úspešný formát Citronáda, v ktorom bývalý slovenský hokejový reprezentant a v súčasnosti zabávač Richard Lintner glosuje s hosťami aktuálne dianie," doplnil Hajko.



Olympiáda bude znieť aj v rozhlasovom vysielaní, vo fixných časoch prúdového vysielania, ale aj prostredníctvom aktuálnych priamych vstupov z dejiska, aj v tomto prípade sa bude pozornosť koncentrovať na športy, ktoré sú pre slovenských fanúšikov najočakávanejšie.



Sekcia nových médií RTVS pripraví novú športovú podstránku zameranú na olympiádu v Pekingu.