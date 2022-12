RTVS:Nová rámcová zmluva so štátom garantuje minimálne 23 miliónov eur

Bratislava 15. decembra (TASR) – Nová rámcová zmluva so štátom na roky 2023 - 2027 prinesie RTVS minimálne 23-miliónovú alokáciu ročne. Znenie zmluvy vo štvrtok prerokovala a zobrala na vedomie Rada RTVS.



Štátny príspevok, jeden zo zdrojov príjmov RTVS, je určený na podporu pre rozhlasovú a televíznu tvorbu, účelové investičné projekty i zabezpečenie vysielania do zahraničia. "Rozdiel oproti predchádzajúcej zmluve je, že výška minimálneho príspevku je 23 miliónov eur oproti 15 miliónom v predchádzajúcich zmluvách," uviedli zástupcovia manažmentu RTVS.



Vysvetlili, že nová rámcová zmluva takisto zavádza nový pôvodný program vo verejnom záujme v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, príspevok môže byť použitý aj na športový program, no výlučne na národný šport a mládežnícky šport.



Zmluva tiež zavádza povinnosť v súvislosti s multimodálnym prístupom a národnostným vysielaním. Kontrakt takisto RTVS zaväzuje použiť z celkového programového príspevku desať percent na televíznu a 20 percent na rozhlasovú výrobu regionálnych programov.