Redaktorka a bývalá šéfka Reportérov televízie RTVS odchádzajú

Bratislava 9. decembra (TASR) – Relácia Reportéri disponuje dostatkom pripravených príspevkov pre vysielanie, obsahovo sú zabezpečené časti publicistickej relácie do polovice februára 2021. Na stredajšom rokovaní Rady RTVS to uviedol riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan v súvislosti s personálnymi zmenami v redakcii. Z tímu odchádza bývalá šéfka tímu Katarína Začková a redaktorka Lýdia Kokavcová.



Prvá menovaná bola v stredu 2. decembra zvolená do Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), jej ďalšie pôsobenie v RTVS by bolo teda konfliktom záujmov. Kokavcová podala výpoveď. "Odôvodňuje ju nesúhlasom s postojom RTVS k neodvysielanej reportáži Lacné šperky," potvrdil Chuguryan.



Zdôraznil, že personálny problém nehrozí, podľa Chuguryana sú pripravení hľadať nových redaktorov vo výberovom konaní, možnosť participovať na príprave publicistickej relácie budú mať aj redaktori spravodajstva.



Začková a Kokavcová boli za medializovanou reportážou Lacné šperky, ktorá sa týkala vedeckých prác viacerých odborníkov, okrem iného aj bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Do vysielania sa nedostala, manažment RTVS vyčítal autorke a zodpovednej tímlíderke, že v príspevku sú subjektívne a manipulatívne podané tvrdenia, ktoré nie sú podložené dôkazmi, a tak spochybňujú korektnosť a objektívnosť reportáže. Autorka si za svojím spracovaním stojí.



Neodvysielaním reportáže sa zaoberal aj Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Rada RTVS konštatovala po internom šetrení, že rozhodnutím nezaradiť reportáž do vysielania nedošlo k cenzúre v RTVS ani k porušeniu interných predpisov. Šéf Rady Igor Gallo však aj v stredu zdôraznil, že je záujem po dopracovaní príspevok zaradiť do vysielania. "Autorka má inštrukcie, čoho sa má doplnenie týkať, len čo bude prepracovaná verzia pripravená, môže ísť do vysielania," reagoval Chuguryan.