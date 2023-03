Združenie SK 8 rokovalo v Rúbani o doprave, školstve a zdravotníctve

Rúbaň 23. marca (TASR) – Témy dopravy, školstva a zdravotníctva dominovali na stretnutí členov združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Rúbani v okrese Nové Zámky. Podľa slov predsedu združenia a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sa zástupcovia samosprávnych krajov zhodli na potrebe posilnenia kompetencií samosprávnych krajov v otázke verejnej dopravy, potrebe komplexnej novely zákona o stredných školách i potrebe zefektívnenia energetickej pomoci, o ktorej samosprávy rokujú s viacerými ministerstvami.



"Chceme doriešiť nielen otázky zvýšených cien elektriny a plynu, no budeme žiadať vládu aj o kompenzáciu zvýšených cien tepla. Pre fungovanie našich domovov sociálnych služieb, ktoré sú vykurované centrálnymi zdrojmi tepla, potrebujeme rýchle a účinné opatrenia, aby sme sa vyhli zvyšovaniu poplatkov," povedal Viskupič.



Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku má 11-mesačné pôsobenie vlády v demisii nepriaznivý vplyv na legislatívne procesy v Národnej rade SR. "Nie je možné, aby v bolo v parlamente zo 150 bodov 90 percent poslaneckých návrhov, ktoré nie sú prerokované so zástupcami samosprávnych krajov či miest a obcí a pritom majú dosah na ich rozpočty," poznamenal Baška.



Aktuálnym príkladom je podľa jeho slov školský zákon. "Sme proti tomu, aby sme financovali školské jedálne neverejných zriaďovateľov, cirkevných či súkromných, na úrovni nákladov, ktoré majú obce s týmito školskými jedálňami. Je to nespravodlivé voči rozpočtom samosprávnych krajov," skonštatoval.



Podľa jeho slov je vidieť, že ak nie je prerokovaná legislatíva, ktorá sa týka rozpočtov samospráv, má to negatívny vplyv na tieto rozpočty. "Chceme vyzvať vládu i poslancov, aby nepredkladali také zákony, ktoré neprejdú odbornou diskusiou, neprejdú klasickým medzirezortným pripomienkovaním. Čo tu máme posledné mesiace, je chaos a nevyzná sa v tom ani divá sviňa," zhodnotil Baška súčasný stav v Národnej rade SR.



Združenie samosprávnych krajov SK 8 sa zhodlo aj na zásadných pripomienkach k zákonu o verejnej doprave, ktorý je aktuálne v medzirezortnom konaní a majú možnosť sa k nemu vyjadriť. "Najdôležitejšou pripomienkou je, aby boli skoordinované vlaky s autobusmi. V návrhu zákona táto koordinácia nie je zapracovaná," tvrdí predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.



Združenie preto navrhuje vznik samostatnej inštitúcie, ktorá bude rozhodovať, akým spôsobom budú vlaky s autobusmi skoordinované. Lunter upozorňuje, že by malo ísť o nezávislú inštitúciu, v ktorej by mali mať samosprávy a kraje paritné zastúpenie a dohoda by sa mala prijímať konsenzuálne.



Zástupcovia samosprávnych krajov budú tiež presadzovať zavedenie dynamických váh na cestách druhej a tretej triedy, ktoré sú preťažené kamiónovou dopravou. Dynamické váhy budú monitorovať preťažené kamióny, ktoré poškodzujú krajské cesty. "Budeme chcieť získať kompetenciu, aby samosprávne kraje mohli byť výbercami pokút za tieto delikty. Takto získané financie potom môžeme použiť na opravu krajských ciest," povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.