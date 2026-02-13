< sekcia Slovensko
Rubio bude v SR rokovať aj o odstrihnutí sa od ruských surovín
Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády.
Autor TASR
Washington/Mníchov/Bratislava 13. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio bude počas svojej nedeľňajšej návštevy Bratislavy rokovať so slovenskými predstaviteľmi aj o odstrihnutí sa od ruských energetických surovín. Uviedol to vo štvrtok vo výstupe pre novinárov pred odletom na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu (MSC), píše TASR.
Šéf americkej diplomacie na novinársku otázku, či plánuje na Slovensku a v Maďarsku naliehať na ukončenie nákupov ruských energetických surovín, uviedol, že „s nimi bude viesť tieto rozhovory“. „Porozprávame sa s nimi o tom, čo sa musí stať,“ doplnil.
„Nebudem rozoberať, čo budeme na týchto stretnutiach hovoriť. Predovšetkým sú to krajiny, ktoré sú s nami veľmi silné, veľmi spolupracujú so Spojenými štátmi, úzko s nami spolupracujú. Bola to dobrá príležitosť navštíviť ich. Sú to dve krajiny, v ktorých som nikdy nebol,“ odpovedal Rubio na doplňujúcu otázku.
Amerického ministra sa predtým spýtali, či do Maďarska cestuje, aby pomohol premiérovi Viktorovi Orbánovi v prieskumoch verejnej mienky. „Prezident (Donald Trump) povedal, že ho veľmi podporuje, a my tiež, ale samozrejme sme túto návštevu plánovali ako bilaterálnu. Predtým prišli do USA, minulý rok, koncom minulého roka. Povedali sme im, že keď budem mať príležitosť, navštívim ich, a toto je najlepšia príležitosť. Je to veľmi blízko (od Mníchova),“ uviedol Rubio.
„Zastavíme sa aj na Slovensku, s nimi sme sa stretli koncom minulého roka na Floride, alebo začiatkom tohto roka - už si nepamätám - počas sviatkov. Tak sme im tiež povedali, že sa zastavíme. Takže bolo logické, že sme to pridali k tejto ceste,“ konštatoval.
Rokovať by s nimi mal o regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.
