Rudolf: Rezervy zodpovedajú za proces nákupu, nie špecifikáciu testov

Bratislava 11. januára (TASR) - Pri všetkých antigénových testoch na plošné testovanie zabezpečovala Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR proces nákupu, no špecifikáciu testov jej stanovilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. V reakcii na opakovane medializované informácie o nižšej kvalite testov od spoločnosti RaPiGen a pochybnostiach o ich obstaraní to uviedol predseda SŠHR Ján Rudolf.



„Úlohou správy štátnych hmotných rezerv je na základe zákona transparentne realizovať proces obstarania, a nie vyhodnocovať odborné kritériá stanovené vyššou autoritou. Treba si uvedomiť, že my sme štátne sklady, nie experti v danej oblasti,“ skonštatoval Rudolf.



Ako vysvetlil predseda SŠHR, postup pri obstarávaní akéhokoľvek materiálu, ktoré hmotné rezervy realizujú, je vždy rovnaký. „Aj pri nákupe antigénových testov od spoločnosti RaPiGen hodnotila kritériá odborná komisia. Pri tomto nákupe bola zložená zo štyroch zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR s právom vyhodnocovať ponuky, z dvoch zástupcov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR s právom vyhodnocovať ponuky, z jedného zástupcu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv s právom vyhodnocovať ponuky, z dvoch zástupcov SŠHR SR s právom vyhodnocovať ponuky a po jednom zástupcovi zo SŠHR SR a ministerstva hospodárstva bez možnosti vyhodnocovať ponuky,“ spresnil.



Komisia vybrala na základe špecifikácie, ktorú stanovilo ministerstvo zdravotníctva, päť testov, ktoré splnili požadované kritériá vrátane testu Biocredit od spoločnosti RaPiGen.



Na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva a ministerstva dopravy a výstavby bolo dosiaľ vyskladnených 264.200 kusov testov Biocredit od firmy RaPiGen. SŠHR SR podľa stanoviska nemá žiadnu oficiálnu sťažnosť na nekvalitu týchto testov. Juhokórejský výrobca vo svojom oficiálnom liste deklaruje dodávky týchto testov do 41 krajín sveta. Napriek tomu štátne rezervy deklarujú súčinnosť pri akomkoľvek preverovaní príslušných orgánov.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu jedného milióna antigénových testov značky RaPiGen SŠHR SR za 3,9 milióna eur. Urobil tak z úradnej povinnosti po tom, ako si 9. januára vypočul v Sobotných dialógoch RTVS vážne tvrdenia predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) o nekvalite nakúpených testov.