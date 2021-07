Rudolf: Rozhodnutie ÚVO o porušení sa netýka nákupu od trnavskej firmy

Bratislava 14. júla (TASR) - Nie je pravda, že Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) trikrát nakupovala antigénové testy v rozpore so zákonom. Úrad konštatoval porušenie len v jednej zo štyroch zákaziek a aj s tým SŠHR nesúhlasí, netýkalo sa to pritom zmluvy s trnavskou firmou Eurolab Lambda. Vyhlásil to predseda SŠHR Ján Rudolf na stredajšej tlačovej konferencii. Ohradil sa voči podľa neho zavádzajúcim tvrdeniam niektorých predstaviteľov opozície.







"Nie je pravda, že SŠHR podľa ÚVO trikrát nakupovali testy v rozpore so zákonom. Ide o jednu zo štyroch zákaziek a aj s týmto zistením nesúhlasíme. Nie je pravda, že nákup antigénových testov, ktoré dodala trnavská firma, bol nezákonný. Nie je pravda, že SŠHR porušila zákon pri 50-miliónovom nákupe. Sporný je len nákup za 3,9 milióna eur," tvrdí Rudolf. Odmieta spochybnenie kvality testov pri jednej zo zmlúv, aj preto sa voči rozhodnutiu ÚVO odvolali. Podčiarkol, že nateraz čakajú na rozhodnutie a majú i možnosť požiadať o preskúmanie rozhodnutia ÚVO aj na príslušnom súde. Nechce však predbiehať. Za nákupmi stojí. Pripomenul, že testy nakupovali na základe požiadavky vlády a Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, pričom na posúdenie testov bola zriadená odborná komisia so zástupcami viacerých inštitúcií.



Šéf SŠHR vysvetlil, že ÚVO realizoval dve kontroly nákupu antigénových testov. Prvá sa mala týkať nákupu 500.000 testov za 2,9 milióna eur s DPH od spoločnosti Eurolab Lambda. V tomto prípade podľa jeho slov úrad konštatoval, že pri zadávaní zákazky zabezpečila SŠHR, aby nedošlo ku konfliktu záujmov a postupovala v súlade so zákonom. Uviedol, že podľa rozhodnutia úradu uskutočnili okrem iného relevantné procesné úkony z hľadiska obstarávania, existovali dôvody na priame rokovacie konanie a uzatvorenie zmluvy bolo zákonné. Dodal, že ÚVO v tomto prípade zastavil konanie a podobné závery preniesol aj na preskúmavanie nákupu 13 miliónov antigénových testov na celoplošné testovanie. Rudolf priblížil, že pri tomto nákupe šlo o tri zákazky s troma firmami a ÚVO konštatoval pochybenie len pri jednej. Tá sa však nemala týkať nákupu od trnavskej firmy.



Rudolf sa preto ohradil aj voči vyjadreniam opozičných predstaviteľov a lídrov strán Smer-SD a Hlas-SD. Od bývalých premiérov očakáva viac ako to, že si prečítajú len titulky v médiách. "Ide ich rozhodiť. Ale ÚVO povedal, že sme nepochybili. Žiaľ, ÚVO nebrnká na ich strunu," podotkol a vyzval ich, aby si prečítali rozhodnutie ÚVO.



SŠHR mala podľa rozhodnutia ÚVO pri nákupe testov na ochorenie COVID-19 postupovať v rozpore so zákonom, konkrétne princípom transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. SŠHR so zistením nesúhlasí a odvolala sa. Rozhodnutie teda nie je právoplatné, v odvolacom konaní bude rozhodovať Rada ÚVO. Opozícia v tejto súvislosti kritizovala nákupy testov od trnavskej firmy, hovorila o prepojeniach na predstaviteľov vlády či o netransparentnosti.