Rudolf V. zostane definitívne vo väzbe

Bratislava 28. apríla (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave v utorok definitívne rozhodol, že Rudolf V. bude právoplatne stíhaný väzobne. Uviedol to pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



"Senát KS v Bratislave 28. apríla na neverejnom zasadnutí senátu zamietol sťažnosť obvineného Rudolfa V. proti uzneseniu Okresného súdu (OS) Bratislava I zo 4. apríla o vzatí do väzby ako nedôvodnú. Rozhodnutie je právoplatné. Obvinený naďalej zostáva vo väzbe," informoval o tom hovorca KS v Bratislave. Sťažnosť Rudolfa V. voči rozhodnutiu prvostupňového súdu bola doručená 21. apríla.



Sudca OS Bratislava I rozhodol 4. apríla na neverejnom výsluchu o väzbe pre Rudolfa V. z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. "Dôvodom vzatia do väzby bolo porušenie podmienok probačného a mediačného dohľadu obvineným pri existencii väzobného dôvodu takzvanej preventívnej väzby. Obvinený podal sťažnosť, o ktorej bude po doručení rozhodovať KS v Bratislave," povedal vtedy Adamčiak.



Rudolf V. sa postavil pred sudcu po tom, ako ho zadržala 1. apríla Národná kriminálna agentúra pre nerešpektovanie rozhodnutia súdu, ktorý mu zakázal uverejňovať príspevky vo forme obrazových, zvukových a obrazovozvukových diel či sa na ich tvorbe akýmkoľvek spôsobom podieľať.



Zákaz prišiel ako náhrada väzobného stíhania pre obvinenie z výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách. Pôvodne bol Rudolf V. stíhaný väzobne aj so svojím spoluobvineným Martinom D. od konca minulého roka. V januári ich však prepustil KS v Bratislave so zákazom publikovania. Od svojho prepustenia Rudolf V. naďalej zverejňoval videá, od čoho sa Martin D. dištancoval.