Rulíšek vo výbore garantoval zabezpečenie chodu SIS

Bratislava 28. augusta (TASR) - Chod Slovenskej informačnej služby (SIS) je zabezpečený. Poslancov Národnej rady (NR) SR na mimoriadnom zasadnutí kontrolného výboru o tom informoval námestník riaditeľa SIS Tomáš Rulíšek, ktorý je po odvolaní Michala Aláča z postu šéfa SIS poverený jej riadením. Deklaroval, že tajná služba spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Poslancom odpovedal na otázky o liste SIS tajnej službe v Bosne a Hercegovine, ktorý sa mal týkať obvineného expolicajta Jána Kaľavského.



"Po vznesení obvinenia bývalým riaditeľom SIS nedošlo k žiadnym zmenám, pokiaľ ide o operatívne, analytické alebo iné úlohy, ktoré má spravodajská služba plniť v zmysle účinnej zákonnej úpravy," deklaroval Rulíšek. Priblížil, že tajná služba partnerom iniciatívne poskytla informácie potrebné na to, aby si urobili reálny obraz.



Čo sa týka listu SIS do Bosny a Hercegoviny, nepotvrdil medializované informácie, že tajná služba mala pomôcť obvinenému expolicajtovi v Bosne a Hercegovine. "Vzhľadom na skutočnosti uvádzané v niektorých médiách, vzhľadom na informácie, ktoré sa v tejto súvislosti šíria, a neodpustím si - rôzne dezinformácie alebo skreslené fakty - už nech je pôvodcom alebo prameňom týchto informácií čokoľvek alebo ktokoľvek, poskytol som výboru podklad na objektívne vyhodnotenie tejto časti obvinenia," skonštatoval. Deklaroval, že SIS už pripravuje podklady pre vyšetrovateľa.



Výbor vzal podľa predsedu Mariána Saloňa (Smer-SD) informácie na vedomie a poslanci dostali odpovede. Námestník podľa jeho slov garantoval, že SIS je plne funkčná aj po tom, ako bol odvolaný jej riaditeľ. Dodal, že predmetom trestného konania je okrem listu do Bosny a Hercegoviny aj správa SIS, s ktorou sa poslanci oboznámili na jar, teda ide o súčasť živých prípadov, preto sa k nim nechcel vyjadrovať.



Gábor Grendel (OĽANO) podčiarkol, že je na vyšetrovateľoch, aby porovnali stanovisko vedenia SIS so svojimi indíciami, a potom rozhodli. K údajnému listu SIS do Bosny a Hercegoviny a jeho možnej interpretácii sa nechcel vyjadriť. Pripomenul, že aj výbor bol v utajovanom režime a podstatnejšie ako názory politikov sú závery vyšetrovateľa. "Námestník nás ubezpečil, že na dožiadania budú reagovať v krátkom čase, kladne, a poskytnú súčinnosť a všetky potrebné informácie," zdôraznil Grendel.



Nezaradený poslanec Juraj Šeliga si myslí, že list spomínaný SIS obsahoval informácie, ktoré mohli pôsobiť mätúco, a tiež nepravdivú informáciu v súvislosti s Kaľavským. Nepovedal, či šlo o vedomú manipuláciu zo strany SIS. Zdôraznil, že list dostali aj najvyšší ústavní činitelia a že situáciu vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Dodal, že vo výbore dostali požadované informácie.