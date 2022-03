Rumunská kráľovská rodina ocenila medailou prvého Slováka

Bratislava/Bukurešť 24. marca (TASR) - Rumunská kráľovská rodina vo štvrtok oceňovala významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj povedomia o Rumunsku a rumunskej kráľovskej rodine. Medzi ocenenými bol aj Slovák Marek Sobola, zakladateľ medzinárodného projektu Strom pokoja – Tree of Peace.



TASR o tom informovalo občianske združenie Servare et Manere.



Sobola sa stal prvým slovenským držiteľom tzv. Kráľovskej medaily za vernosť. Kráľovská rodina ocenila jeho prínos k prezentácii histórie Rumunska a rumunskej kráľovskej rodiny na Slovensku, jeho prácu heraldika a projekt Strom života, ktorého cieľom je výsadba pamätných stromov na podporu posolstva mieru. Táto iniciatíva sa realizuje s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Doteraz bolo vysadených 20 stromov pokoja.



Marek Sobola je aj generálnym tajomníkom občianskeho združenia Servare et Manere, ktoré na konci minulého roka zorganizovalo na Slovensku pietnu spomienku na posledného rumunského kráľa Michala I. pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Série pamätných udalostí sa okrem príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Rumunska, predstaviteľov samospráv či rumunského veľvyslanca na Slovensku zúčastnil aj princ Radu, manžel jej veličenstva Margaréty, správkyne Rumunskej koruny a najstaršej dcéry Michala I.



Posledný rumunský kráľ Michal I., ktorý bol v roku 1947 po komunistickom prevrate v Rumunsku donútený abdikovať a uchýliť sa do exilu vo Švajčiarsku, zomrel v roku 2017. Rumunské občianstvo mu vrátili v roku 1997.