Rusíni budú v noci vítať Nový rok podľa juliánskeho kalendára

Prešov 13. januára (TASR) - Vítanie Nového roka čaká v noci z piatka na sobotu (14. 1.) Rusínov, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom. Oproti novšiemu, gregoriánskemu je posunutý o 13 dní. Vo viacerých obciach a mestách sa budú konať silvestrovské oslavy.



"Čo sa týka tých osláv, dá sa povedať, že je to skôr také symbolické. V súčasnosti na sociálnych sieťach sa dosť promuje, že Rusíni slávia Nový rok. Pripomíname si to plesmi a zábavami, ktoré sa konajú aj dnes. Rovnako sa budú konať i v najbližších dňoch novoročné oslavy. Viem o podujatiach v Humennom, Levoči, Prešove a v ďalších mestách, čiže symbolicky sa to pripomína," uviedol pre TASR predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.



Myslí si, že už to nie je také intenzívne ako v minulosti, "ale chceme sa nejako trošku tak sem-tam zviditeľniť a odlíšiť. Toto je veľmi dobrý nástroj na zviditeľnenie," vysvetlil Karaš s tým, že v noci nebude chýbať prípitok vo viacerých rodinách.



Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry (SNM - MUK) v Prešove v piatok popoludní pripravilo podujatie venované Novému roku podľa juliánskeho kalendára.



"V programe sa predstavia bratia Morochovičovci. Jeden z nich, Miroslav, je choreograf. Príde s tanečníkmi, svojimi študentmi, ktorí pôsobia v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve a Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore. Zatancujú nám a s bratmi sa porozprávame, ako oni v minulosti vo svojej rodnej obci Pčolinné prežívali vianočné a novoročné obdobie a aké tradície a zvyky sa u nich zachovali. Vladimír Morochovič je známy bratislavský šéfkuchár, získal rôzne ceny vo svete. Je odborník na svetovú, ale i rusínsku kuchyňu. Bude hovoriť o svojich skúsenostiach a vzťahu k rusínskej, materskej kuchyni. Pripraví nám ukážky jedál, hríby s rôsolom, fazuľu a opekance," priblížila kultúrno-propagačná manažérka SNM – MUK v Prešove Jana Truščinská s tým, že podujatie sa začne o 16.00 h.



Hudobným hosťom budú speváčky Dominika a Blažena Šuťákové, dvojnásobné laureátky Makovickej struny.



K Rusínom sa na Slovensku podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 hlási viac ako 63.000 ľudí. Pred desiatimi rokmi sa ich prihlásilo približne 34.000.