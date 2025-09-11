< sekcia Slovensko
Rusíni chcú prehodnotenie zrušenia dňa pracovného pokoja 6. januára
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9.) predstavil konsolidačné opatrenia. Dôjsť má aj k zmene v dňoch pracovného pokoja.
Autor TASR
Prešov 11. septembra (TASR) - Rusíni by privítali prehodnotenie zrušenia dňa pracovného pokoja 6. januára a navrhujú zrušiť deň pracovného pokoja pri inom štátnom sviatku ako sú rusínske Vianoce. Pre TASR to uviedol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
„Plne si uvedomujeme potrebu ozdravovania verejných financií a taktiež rozumieme, že vláda Slovenskej republiky hľadá rôzne spôsoby, ktoré by čo najmenej ekonomicky zasiahli obyvateľov Slovenska. Na druhej strane sú však Vianoce pre značnú časť ľudí jednými z najväčších sviatkov v roku. A aj pre Rusínov, či už pravoslávnych alebo gréckokatolíkov, ktorí slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára Štedrou večerou 6. januára večer a následne i samotným sviatkom Roždestva na druhý deň 7. januára, sú veľmi dôležité,“ povedal Karaš.
Preto by podľa neho bolo možno dobré prehodnotiť, či by na jeden rok nebolo lepšie zrušiť deň pracovného pokoja pri inom štátnom sviatku, ako sú rusínske Vianoce.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9.) predstavil konsolidačné opatrenia. Dôjsť má aj k zmene v dňoch pracovného pokoja. Natrvalo sa má zrušiť pracovný pokoj vo sviatok 17. novembra, dočasne 6. januára a 8. mája. Takisto sa má zrušiť zákaz predaja počas sviatkov. Štát má na tom podľa ministra získať celkom 230 miliónov eur.
