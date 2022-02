Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, varuje polícia

Bratislava 26. februára (TASR) - Ruské tajné služby môžu online útočiť na Slovensko, napríklad na individuálne účty, ale aj účty rôznych štátnych inštitúcií, médií či iných organizácií. Varuje pred tým slovenská polícia a vysvetľuje, že pre vojnu na Ukrajine prebieha naďalej i dezinformačná vojna. Prostredníctvom nej sa podľa polície pokúša Rusko ovplyvniť vnímanie reality u Slovákov.



Polícia v prvom rade odporúča preveriť si, od koho mail či správa prišla, či má odosielateľova adresa autentickú podobu. Varuje, aby ľudia neklikali na webové odkazy od neznámych odosielateľov.



"Ak vás aj váš priateľ nabáda a tlačí na to, aby ste klikli na odkaz, ktorý vám poslal, buďte obozretní - hekeri možno napadli jeho konto a zavírovaný odkaz posielajú v priateľovom mene," tvrdia policajti.



Všade tam, kde je to možné, radí polícia ľuďom používať dvojfaktorové overenie pri prihlasovaní. To znamená, že po zadaní e-mailovej adresy a hesla budú aplikáciou vyzvaní na zadanie kódu, ktorý im príde na ich telefónne číslo, vysvetľuje.



V prípade spravovania stránok na Facebooku treba administrátorské práva udeľovať čo najmenšiemu počtu ľudí. Všetci z nich by mali mať zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu, hovoria policajti.



"Ak ste zamestnancom firmy/inštitúcie s právom posielať finančné prostriedky, opakovane si overte pravosť faktúry a pravosť odosielateľa," poukazuje polícia.