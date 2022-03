Rusko: Dodanie systémov S-300 Ukrajine by bolo destabilizačný faktorom

Moskva/Bratislava 17. marca (TASR) - Poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine by bolo destabilizačným faktorom, ktorý by krajine nepriniesol mier. Vo štvrtok to uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Takéto dodávky... by boli destabilizačným faktorom, ktorý rozhodne neprinesie Ukrajine mier... Z dlhodobého hľadiska by to mohlo mať oveľa nebezpečnejšie následky," povedala na brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Slovenská republika sa zatiaľ nedohodla na poskytnutí systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, uviedol vo štvrtok minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Podotkol však, že ak Slovensko získa alternatívu, bude rád, keď sa systému zbaví a zároveň sa tak pomôže Ukrajine. Zdôraznil potrebu zbaviť sa závislosti od ruskej techniky.