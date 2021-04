Rusko je sklamané z vyhostenia svojich diplomatov zo SR, bude reagovať

Moskva 22. apríla (TASR) -Moskva je sklamaná nepriateľským konaním vlády SR, ktorá vo štvrtok oznámila, že vyhostí troch ruských diplomatov. Opustiť územie SR musia do siedmich dní.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení avizovalo, že "odpoveď na seba nenechá dlho čakať". Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej.



Podľa Zacharovovej je Moskva "hlboko sklamaná" nepriateľským konaním "Bratislavy, ktorá sa rozhodla preukázať pseudosolidaritu s Prahou v prípade vykonštruovaného prípadu" vo Vrběticiach. Avizovala, že odpoveď Ruska na kroky vlády SR "na seba nenechá dlho čakať".



Leonid Sluckij, predseda výboru pre medzinárodné záležitosti Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, označil rozhodnutie vlády SR vyhostiť trojicu ruských diplomatov za provokáciu.



Bratislava podľa Sluckého dobrovoľne vstupuje do vazalského vzťahu s USA. Rozhodnutie vyhostiť troch ruských diplomatov "na znak solidarity so schizofrenickými obvineniami Prahy nie je o nič menším nezmyslom. Rusko bude musieť na tieto provokatívne kroky Slovenska zareagovať a som si istý, že rýchlo a adekvátne," povedal Sluckij pred novinármi.



Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky.



Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Česká strana na tento krok vzniesla ultimátum, v ktorom vyzvala Moskvu, aby do štvrtka 12.00 h prijala späť 20 vyhostených českých diplomatov. Moskva však na túto požiadavku nereagovala. Nový minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek následne vo štvrtok oznámil, že ČR rozhodla o znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve ČR v Moskve. Moskva bude mať čas na stiahnutie svojich zamestnancov do konca mája.



Vyhostenie ruských diplomatov následne oznámila vo štvrtok aj SR. Ako oznámil slovenský premiér Eduard Heger, trojica ruských diplomatov musí opustiť územie SR do siedmich dní. Tomuto rozhodnutiu podľa Hegera predchádzalo dôkladné vyhodnotenie informácií slovenských spravodajských služieb.