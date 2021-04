Rusko: Správy o odlišnej vakcíne Sputnik V na Slovensku sú falošné

Moskva 8. apríla (TASR) - Ruský virológ a vedec z Národného výskumného centra pre epidemiológiu a mikrobiológiu akademika Nikolaja Gamaleju, ktoré vyvinulo vakcínu Sputnik V, neverí správam, že vakcína Sputnik V dodaná do SR nie je totožná s tou, ktorá bola pozitívne hodnotená v odbornom časopise The Lancet.



Virológ Viktor Zujev to uviedol vo štvrtok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy.



"Toto je podľa mňa iba úplná absurdita," vyhlásil a odporučil obrátiť sa na príslušné orgány. Uviedol tiež, že Rusko nepatrí do "kategórie krajín, ktoré robia takéto veci". Dodal, že česť je vzácna vec, a informoval, že v rade na vakcíny stojí "60 krajín".



Zujev na žiadosť Echa Moskvy reagoval na článok slovenského Denníka N, ktorý vo svojom článku zo 6. apríla napísal, že vakcíny Sputnik V dovezené na Slovensko nie sú úplne identické s vakcínou, ktorej výsledky účinnosti a bezpečnosti boli publikované v prestížnom časopise The Lancet.



Ruský fond priamych investícií (RFPI) vo svojom tvíte zo stredy označil informácie Denníka N o substitúcii vakcín dovezených do SR za "falošné správy". Denník pritom vychádzal zo stanoviska poskytnutého slovenským Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



RFPI na svojom konte na sociálnej sieti Twitter súčasne konštatoval, že nevylučuje výskyt ďalších podobných falošných správ a iných provokácií zo strany odporcov ruskej vakcíny na Slovensku.



Ruský spravodajský portál RBK, ktorý o tvíte RFPI v stredu tiež informoval, v tejto súvislosti požiadal o vyjadrenie ministerstvo zahraničných vecí SR, ministerstvo zdravotníctva SR a veľvyslanectvo SR v Rusku. To záležitosť odmietlo komentovať, informoval portál RBK.



RFPI sa tiež podľa RBK ohradil voči správam, že Európska lieková agentúra (EMA) uskutoční špeciálne vyšetrovanie týkajúce sa súladu Sputniku V s etickými normami. Podľa RFPI je takýto postup štandardný pre všetky vakcíny a nebol organizovaný iba pre ruskú.



Ruský fond dodal, že sám požiadal EMA o posúdenie vakcíny Sputnik V. Informoval tiež, že "59 krajín už potvrdilo súlad Sputnika V s požiadavkami dobrej klinickej praxe". "Očakávame, že to urobí aj regulačný orgán EÚ," napísal RFPI.



Alexandr Gincburg, riaditeľ spomínaného Gamalejovho výskumného centra, podľa stredajšieho vydania denníka Vzgľad vyslovil názor, že EÚ sa neponáhľa s uvedením vakcíny Sputnik V na trh v obave z vysokej kvality ruského preparátu, vďaka čomu by mohla vážne konkurovať analogickým vakcínam propagovaným v Európe.



Medzičasom vo štvrtok riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová uviedla, že podľa dokumentov, ktoré výrobca predložil Európskej liekovej agentúre (EMA), lieková forma vakcíny dovezená na Slovensko nie je a nebude zhodná s hotovým liekom, ktorý EMA posudzuje.



"Šarže vakcíny použité v predklinických testoch a klinických štúdiách publikovaných v časopise The Lancet nemajú rovnaké charakteristiky a vlastnosti ako šarže vakcíny dovezené na Slovensko," zdôraznila.



Štátny ústav spolupracoval pri hodnotení Sputnika V s 30 oficiálnymi laboratóriami aj s akreditovaným laboratóriom Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.



Pri hodnotení oslovil aj maďarskú liekovú agentúru, keďže Maďarsko je jedinou krajinou Európskej únie, v ktorej sa vakcína podáva. Tá však na základe zmluvy o mlčanlivosti s výrobcom údaje poskytnúť nemohla.



Výrobca Sputnika V nedodal ŠÚKL približne 80 percent dát nevyhnutných na jeho zhodnotenie. Ako informovala Baťová, prijatie záveru o pomere prínosov a rizík neumožnili nedostatok a nekonzistentnosť údajov. ŠÚKL naďalej odporúča, aby sa na Slovensku očkovalo registrovanými vakcínami.



Medzičasom RFPI na svojom twitterovom konte vo štvrtok popoludní informoval, že listom zo 6. apríla požiadal vládu SR o vrátanie vakcíny Sputnik V dodanej na Slovensko "z dôvodu opakovaného porušenia zmluvy". Vrátená vakcína bude podľa RFPI použitá v iných krajinách.



RFPI vo svojom stanovisku podľa agentúry TASS uvádza, že slovenský ŠÚKL v rozpore s existujúcou zmluvou zabezpečil testovanie Sputnika V v laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií EÚ na kontrolu liečiv.



TASS pritom uvádza, že RFPI požiadal slovenskú vládu o zaslanie vakcíny do laboratória certifikovaného EÚ.