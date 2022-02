Slovenský zväz protifašistických bojovníkov: Vojna nie je riešením

Bratislava 25. februára (TASR) - Ruský útok je zločinom proti mieru, vojna nie je riešením. Je potrebné využiť Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN. Malo by sa vrátiť k opatreniam na budovanie vzájomnej dôvery vrátane realizácie dohôd o zabezpečení moderných menšinových práv pre Rusov na Ukrajine a skutočných zmlúv o obmedzení zbrojenia a odzbrojení. Vo svojom vyhlásení to uviedol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB).



"Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyjadruje ľútosť a zásadný nesúhlas s napadnutím Ukrajiny. Ani oprávnené obavy z rozširovania NATO, definujúceho Rusko ako hrozbu, nepovažujeme za akceptovateľné zdôvodnenie invázie na územie Ukrajiny," povedali protifašistickí bojovníci. Pripájajú sa k výzve, aby Rusko zastavilo vojenské akcie a stiahlo svoju armádu z Ukrajiny.



Zväz tvrdí, že bude vždy uchovávať a pripomínať hrdinstvá ruských, ukrajinských či bieloruských vojakov, našich osloboditeľov od fašizmu v roku 1945. "O to viac pociťujeme, že agresia Ruskej federácie proti bratskému slovanskému národu je v rozpore s naším záväzkom chrániť ich pamiatku a historickú pravdu o oslobodení Slovenska," uvádza SZPB.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (24. 2.) v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.