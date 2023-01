Rusnák: V osobe M. Lacha dostávame vynikajúceho biskupa a kňaza

Bratislava 24. januára (TASR) - Vymenovanie Milana Lacha za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie bolo pre nás samotných dosť prekvapením, lebo sme to nečakali. Uviedol to v reakcii vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante prešovskej archieparchie. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



"Tešíme sa, lebo v osobe vladyku Milana Lacha dostávame skutočne vynikajúceho kňaza, biskupa a človeka, ktorý pozná svet," povedal Rusnák. Poznamenal, že ešte keď bol Lach v Bratislave, kde pôsobil v rámci rehole jezuitov a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, tak bol veľmi horlivým a pastoračným kňazom.



"Mám nádej a dúfam, že toto je len začiatok ďalších krokov zo strany Svätej stolice, ktoré vyriešia našu situáciu v gréckokatolíckej Prešovskej metropolii, ktorá ešte stále nie je dotiahnutá do konca," povedal Rusnák. Zároveň verí, že to bude začiatok zmien, ktoré usporiadajú všetky pomery v Prešovskej metropolii. Lachovi želá veľa síl, pevné zdravie a poznamenal, že sa za neho budú aj modliť.



Pápež František vymenoval v pondelok (23. 1.) v Ríme nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa ním vladyka Milan Lach, doterajší sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA), ktorému bolo pridelené titulárne sídlo Ostracine.