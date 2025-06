Rušno na cestách: Minulý týždeň sa stalo 244 nehôd

Bratislava 23. júna (TASR) - Na území Slovenska zaznamenala polícia v uplynulom týždni 244 dopravných nehôd. Ide o mierny nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2024. Najviac nehôd bolo v Košickom kraji. Pri jednej z nehôd zomrel cyklista. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.



Najviac nehôd bolo v Košickom kraji, a to 45. Nasledoval Banskobystrický kraj s 36 nehodami a Prešovský kraj, kde došlo k 35 nehodám.



Pri nehodách utrelo ťažké zranenia 14 osôb, čo je o dve osoby viac ako v rovnakom týždni minulého roka. V jednom prípade zomrel cyklista, ktorý pri jazde na cyklotrase medzi Poltárom a Hrnčiarskou Vsou narazil do kovovej zábrany. Pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



„Od začiatku roka do 22. júna došlo k poklesu dopravnej nehodovosti,“ skonštatoval Hájek. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 bolo o 189 nehôd menej, o 24 menej ťažko zranených osôb a o 30 menej usmrtených.



Polícia však opätovne apeluje na prevenciu. Vodiči, cyklisti aj chodci by mali venovať zvýšenú pozornosť dopravnej situácii, dôsledne rešpektovať pravidlá cestnej premávky a prispôsobiť jazdu nielen aktuálnym poveternostným podmienkam, ale aj svojim schopnostiam. Cyklistom pripomína povinnosť nosiť ochrannú prilbu a zvyšovať svoju viditeľnosť používaním reflexných prvkov. Vodičov vyzýva k zvýšenej opatrnosti, najmä počas letných prázdnin. Zároveň pripomína, že rýchla jazda, nepozornosť a alkohol sú najčastejšími príčinami tragických dopravných nehôd.