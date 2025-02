Rutte vo štvrtok navštívi Slovensko, stretne sa aj s prezidentom

Brusel/Bratislava 18. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok (20. 2.) navštívi Slovensko. Rokovať bude s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, predsedom vlády Robertom Ficom i ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Počas dňa sa prihovorí vojakom v Centre výcviku Lešť a zamestnancom a študentom Univerzity Komenského v Bratislave. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy NATO.



Rutteho návštevu Fico avizoval ešte koncom januára, Pellegrini ju následne potvrdil pre médiá počas uplynulej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Podľa prezidenta bude témou rokovaní so šéfom NATO aj zvyšovanie výdavkov na obranu.



Z tlačovej správy vyplýva, že Rutte bude mať o 14.40 h SEČ spoločnú tlačovú konferencie s Pellegrinim. O 16.25 h zase vystúpi s prejavom na Univerzite Komenského.



Rutte v nedávnom rozhovore pre magazín Politico povedal, že členské štáty Aliancie budú musieť výdavky na obranu zvýšiť výrazne viac než na tri percentá HDP. O tom, koľko by to malo nakoniec byť, sa podľa neho bude rokovať na júnovom samite NATO v Haagu.



Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 dohodli, že na obranu každoročne vyčlenia dve percentá svojho HDP. Nový americký prezident Donald Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP.