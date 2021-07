NEBEZPEČNÉ HORÚČAVY: Cez leto sa zvyšuje riziko úpalu

Bratislava 6. júla (TASR) - Na tepelný úpal sú náchylní najmä starší ľudia a malé deti. Ten hrozí najmä počas leta. Úpal je poškodenie zdravia, ku ktorému dochádza pôsobením vysokej teploty alebo vlhkosti prostredia na organizmus. Upozornila na to Katarína Nosálová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto (RÚVZ BA).



Úpal vzniká vtedy, keď organizmus nie je schopný odvádzať prebytočné teplo a dochádza k poškodeniu organizmu teplom. V horúcich slnečných dňoch preto nie je vôbec výnimočný. "Novorodenci a dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy, úpal im hrozí už po niekoľkých minútach. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, aby deti nosili ľahký, vzdušný, svetlý odev, pokrývku hlavy, dodržiavali pitný režim, používali krémy s vysokým ochranným faktorom," zdôraznila Nosálová. Medzi 11. a 15. h by sa ľudia podľa hovorkyne nemali vystavovať slnečným lúčom.



Pri extrémnych horúčavách odporúča RÚVZ BA obmedziť alkoholické a kofeínové nápoje, ktoré zbytočne odvodňujú organizmus. Vhodné je piť minerálky s obsahom solí, ktoré dodávajú do organizmu stratené minerály. Dôležité je aj zvýšenie príjmu čerstvej zeleniny a ovocia.



Medzi príznaky tepelného úpalu patrí vyčerpanie z tepla, únava, nepokoj, bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť, vracanie, hnačky, kŕče, rýchle dýchanie či zrýchlený pulz. K príznakom sa tiež môžu zaradiť poruchy vedomia, halucinácie, zmätenosť, dezorientácia, suchá koža. "Prvá pomoc pri úpale spočíva v postupnom ochladzovaní a náhrade tekutín, okamžité vyhľadanie chladného prostredia s prístupom čerstvého vzduchu, uvoľnenie, prípadne úplné odstránenie odevu," spresnila Nosálová. Ďalšou možnosťou je sprchovanie vlažnou vodou, priloženie vrecka s ľadom na zátylok, pod pazuchy a na slabiny.