Úrady môžu umožniť využívať pre škôlkarov aj neoficiálne priestory

Bratislava 26. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR usmernil všetky regionálne ÚVZ, aby vzhľadom na mimoriadnu situáciu umožnili využívať aj iné priestory ako oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková v reakcii na to, že niektoré samosprávy poukazujú na nedostatočné kapacity v materských školách z dôvodu príchodu detí z Ukrajiny.



"Do úvahy prichádzajú napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne," konkretizovala Račková. Ide o účelové zariadenia vhodné pre deti, ktoré nemusia striktne spĺňať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Musia však podľa slov Račkovej spĺňať základné ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (napríklad ustanovenia k pitnej vode, mikroklíme: osvetlenie, vetranie, vykurovanie).



V prípade zriadenia rôznych improvizovaných skupín je potrebné, aby sa ich zástupcovia obrátili na miestne príslušný regionálny ÚVZ v SR. "A skonzultovali, či podmienky týchto priestorov sú vhodné pre umiestnenie detí predškolského veku, respektíve prípadné nastavenie akceptovateľných hygienických a epidemiologických podmienok," dodala Račková.