RÚVZ: Peľová sezóna inváznej ambrózie dosiahla ďalší z vrcholov

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - V ovzduší v uplynulých dňoch dominoval peľ silného alergénu - inváznej ambrózie. Peľ paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval už len nižšie denné hladiny a poklesla i slabšie alergizujúca pŕhľava. Konštatovala to v súvislosti s aktuálnou situáciou Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.



Ako uviedla, peľ ambrózie dosiahol 30. augusta veľmi vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Najvyššie v uplynulom týždni zaznamenali v Žiline, Nitre, Košiciach a Bratislave.



"Peľová sezóna inváznej ambrózie dosiahla ako každoročne v období okolo 30. augusta ďalší zo svojich vrcholov. Sezóna slabšie alergizujúcej pŕhľavy pomaly doznieva. Peľ paliny dosiahne už len alergiologicky nevýznamné koncentrácie a tráv z čeľade lipnicovitých nás bude v nízkych koncentráciách sprevádzať až do jesene," zhrnula Lafférsová.



Pripomenula tiež, že žlté porasty inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých ostávajú rizikom pre alergikov najmä pri pohybe v ich blízkosti, kde sú koncentrácie jej peľu niekoľkonásobne vyššie ako v údajoch monitorovacích staníc.



"Tento rok platí asi viac ako v uplynulých rokoch, že extrémne rozdiely v počasí, sucho, ale aj prudké búrky výrazne prispievajú k lokálnemu poklesu peľu v ovzduší. V závislosti od počasia môžeme preto počítať aj v rámci Slovenska so značnými rozdielmi v náraste denných hladín peľu a spór v ovzduší," dodala Lafférsová.