RÚVZ: Riziko vzniku rakoviny sa zvyšuje pri nezdravom životnom štýle
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Riziko vzniku rakoviny sa výrazne zvyšuje pri dlhodobom nezdravom životnom štýle. Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patrí fajčenie, nezdravá strava, nedostatok pohybu či nadmerná konzumácia alkoholu. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine.
Ako doplnil, na vzniku onkologických ochorení sa podieľa kombinácia viacerých faktorov, vrátane nadváhy a obezity, genetických predispozícií či vplyvov vonkajšieho prostredia. Významnú úlohu zohráva aj pôsobenie niektorých vírusov a infekcií, ako aj kontakt so škodlivými chemickými látkami alebo radiáciou.
„Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, počet onkologických ochorení postupne narastá. Odborníci poukazujú na to, že väčšina prípadov rakoviny vzniká v dôsledku životného štýlu a vonkajších vplyvov, ktoré dokážeme do veľkej miery ovplyvniť. Z tohto dôvodu má prevencia nenahraditeľné miesto v boji proti tomuto ochoreniu,“ zdôraznili odborníci.
Pripomenuli, že hoci sa rakovina častejšie vyskytuje u ľudí v strednom a vyššom veku, prevencia je dôležitá v každom období života. „Osvojenie si zdravých stravovacích návykov, pravidelný pohyb a vyhýbanie sa škodlivým látkam majú pozitívny vplyv na zdravie už od detstva. Významnú úlohu zohráva aj očkovanie proti niektorým vírusom, ktoré môže znížiť riziko niektorých onkologických ochorení, napríklad rakoviny pečene či krčka maternice,“ dodal RÚVZ.
Objasnil, že podľa Európskeho kódexu proti rakovine medzi základné odporúčania pre zdravý životný štýl patrí nefajčiť a neužívať tabak v žiadnej forme, udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť, pravidelne sa venovať pohybovej aktivite a stravovať sa zdravo, najmä konzumovať viac ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov.
Zároveň odporúča vyhýbať sa alkoholu, nadmernému slnečnému žiareniu a nepoužívať soláriá, chrániť si pokožku, dodržiavať bezpečnostné pravidlá pri kontakte so škodlivými chemickými látkami a zúčastňovať sa na preventívnych prehliadkach a skríningových programoch. U žien poukazuje aj na ochranný význam dojčenia pri rakovine prsníka. K zníženiu rizika vzniku niektorých onkologických ochorení prispieva aj očkovanie proti hepatitíde typu B a ľudskému papilomavírusu (HPV).
