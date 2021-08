RÚVZ stíhajú reagovať na vývoj epidemickej situácie

Bratislava 31. augusta (TASR) - Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aktuálne dokážu vyhľadať všetky úzke kontakty osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Ako v utorok informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, stále platí povinnosť tzv. samodohľadávania kontaktov v prípade, že osoba dostane pozitívny výsledok testu.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas poukázal na to, že počet ľudí, ktorí sa podieľajú na dohľadávaní kontaktov, dokážu operatívne zvýšiť alebo znížiť. "Úzke kontakty pozitívne testovaných vyhľadávame každý jeden deň," uviedol.



ÚVZ je okamžite schopný z vlastných radov nasadiť na vyhľadávanie kontaktov svojich kmeňových zamestnancov, ide približne o 760 ľudí, konkrétne o epidemiológov aj vyškolených pracovníkov z iných odborných sekcií regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). "V kritickej situácii vedia RÚVZ nasadiť aj ďalších ľudí z odborov. V porovnaní s druhou vlnou pandémie COVID-19 majú regionálne úrady viac o 175 kmeňových zamestnancov vyškolených na dohľadávanie kontaktov. Celkový stav zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa zvýšil o 188 ľudí," priblížil úrad verejného zdravotníctva s tým, že na personálnom posilnení naďalej pracuje.



Poukázal tiež na to, že funguje aj systém tzv. trojičiek RÚVZ. Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková priblížila, že regionálnemu úradu vyťaženému pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu prídu na pomoc pracovníci z iných dvoch stanovených RÚVZ, ktoré majú vo svojich územných obvodoch lepšiu situáciu.



Pracuje sa aj na zabezpečení výpomoci zo strany dobrovoľníkov a vojakov, ktorých by podľa potreby vedeli tiež nasadiť. V kritickej situácii v tretej vlne pandémie by mohlo na RÚVZ podľa predbežných dohôd nastúpiť približne 500 vojakov. ÚVZ pripomenulo, že dobrovoľníci a vojaci výrazne pomohli aj počas druhej vlny pandémie.



Vďaka samodohľadávaniu ľudia môžu pomôcť tomu, aby boli úzke kontakty včas izolované, čo znižuje riziko ďalšieho šírenia nákazy. V súčasnosti platí, že bezodkladne po tom, ako niekomu oznámili pozitívny výsledok testu, má informovať všetkých, s ktorými bola táto osoba v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19. Dohľadávanie kontaktov je však tiež limitované, a to pre vysokú infekčnosť delta variantu nového koronavírusu. Hygienici preto pripomenuli, že najefektívnejšou cestou je očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



ÚVZ však pripomína, že vyhľadávanie kontaktov má svoj význam, a aj keď s pribúdajúcim počtom prípadov už nebude vyhľadávanie kontaktov pre parametre delta variantu stopercentné, hygienici a epidemiológovia ho budú vykonávať aj naďalej. Nadväzujú naň komunikácia s ošetrujúcim lekárom či objednanie osôb na testovanie.



Rovnako ide o vyhodnocovanie údajov o ohniskách nákazy, mobilite obyvateľov a dynamike ochorenia v regióne, čo pomáha RÚVZ nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Regionálne úrady totiž majú vo svojej právomoci stanoviť vo svojej územnej pôsobnosti aj prísnejšie opatrenia.