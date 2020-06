RÚVZ zaznamenal v okrese Brezno štyri prípady kliešťovej encefalitídy

Brezno 6. júna (TASR) – Päť prípadov kliešťovej encefalitídy zaznamenal v týchto dňoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, a to najmä v okrese Brezno.



"V tomto regióne sú to štyri ochorenia na kliešťovú encefalitídu u dospelých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré konzumovali čerstvý ovčí syr zo súkromných salašov. Ochorenia laboratórne potvrdili nálezy špecifických protilátok. V epidemiologickom šetrení odborníci RÚVZ pokračujú," informovala v sobotu TASR hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.



Podľa nej jedno ochorenie vykazujú u muža z Banskej Bystrice, ktorý má v anamnéze opakované prisatie kliešťov.



Ako Tolnayová pripomenula, pôvodcom kliešťovej encefalitídy je vírus, ktorý dokáže prežiť u rôznych hostiteľov. Možno ho nájsť u teplokrvných divých, ale i domácich zvierat, ktoré sa dostávajú do kontaktu s prírodou či pasienkami, ako kozy, ovce, kravy, psy a mačky. Hlavným prenášačom je však kliešť vo všetkých vývojových štádiách. Kliešťová encefalitída sa môže preniesť aj potravinami, infikovaným a tepelne nedostatočne upraveným kozím, kravským či ovčím mliekom.