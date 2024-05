RÚVZ:Baza má prospešné látky, no niektoré časti môžu spôsobiť ťažkosti

Bratislava 26. mája (TASR) - Baza čierna obsahuje množstvo živín a zdraviu prospešných látok. Niektoré jej časti však môžu spôsobiť ťažkosti. Poukázal na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.



"Plody bazy čiernej sú zdrojom vitamínu C a A, vlákniny a minerálov, ako draslík, vápnik a železo. Avšak najviac jej zdraviu prospešných účinkov je pripisovaných polyfenolovým látkam a z nich najmä antokyanínom, ktoré sú zodpovedné za čierne sfarbenie bazových plodov a ktoré majú i antioxidačné a protizápalové účinky", vysvetlila Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ v Bratislave.



Baza podporuje imunitu, pomáha v prevencii a pri podpore liečby prechladnutia, angíny či chrípky. Svojimi protizápalovými účinkami môže pomáhať i pri vonkajšom použití v miernení bolesti a opuchov. Antokyaníny taktiež pomáhajú pri prevencii srdcovo-cievnych chorôb. Okrem toho má baza laxatívne účinky, čím môže pomáhať pri liečbe zápchy. Má tiež močopudné účinky, stimuluje potenie a môže taktiež zlepšovať náladu a životnú výkonnosť.



Z plodov aj kvetov je možné pripraviť čaj, sirup, džem alebo víno. "Kvety by sa mali sušiť zavesené za stopku alebo rozložené v tenkých vrstvách bez priameho slnečného svetla. Je taktiež možné sušiť aj plody, keď sú už zrelé. Pokiaľ nie sú sušené, je najlepšie spracovať kvety i plody čo najskôr," ozrejmil úrad.



Upozornil však, že niektoré časti bazy, ako sú listy, korene, kôra, stonky, ale aj nezrelé bobule obsahujú kyanogénne glykozidy, ktoré za určitých okolností môžu uvoľňovať kyanid. Jeho množstvo je síce podľa odborníkov zriedkavo život ohrozujúce, avšak môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, hnačku, závraty či problémy s dýchaním. "Aj zrelé, ale neuvarené plody môžu spôsobiť ťažkosti," dodal RÚVZ. Konzumácia bazy nie je vhodná ani pre ľudí s autoimunitnými problémami, malé deti, tehotné ženy či pre ľudí, ktorí užívajú močopudné lieky.