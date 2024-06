RÚVZ:Kvety lipy pomáhajú pri prechladnutí, bolesti hrdla či nespavosti

Bratislava 8. júna (TASR) - Kvety lipy pôsobia prospešne na ľudský organizmus. Obsahujú viaceré vitamíny, pomáhajú pri prechladnutí, bolesti hrdla či nespavosti a majú aj protizápalové účinky. Na sociálnej sieti na to poukázal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Lipa obsahuje veľké množstvo antioxidačných látok a flavonoidov, ako napríklad kemferol, kvercetín a hesperidín. "Lipový kvet obsahuje okrem flavonoidov aj sacharidy, organické látky, vitamíny C a E, triesloviny, silice, slizové látky v listoch a éterický olej. Slizové látky a éterické oleje sú zodpovedné najmä za protizápalový a upokojujúci účinok," priblížila vedúca odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Zuzana Klinčáková.



Kvety lipy takisto podľa jej slov pôsobia proti prechladnutiu, eliminujú bolesť hrdla, posilňujú nervovú sústavu a pomáhajú proti nespavosti. Okrem toho sa lipa využíva aj v kozmetike. Využíva sa napríklad na ošetrenie pleti, výrobu ústnych vôd a známy je aj jej účinok na krásu vlasov.



Na území Slovenska sa vyskytujú hlavne dva druhy, a to lipa malolistá a lipa veľkolistá. Hlavná sezóna, keď kvitne lipa, sa začína v júni. "Niektoré druhy kvitnú neskôr, takže kvety si stihneme nazbierať aj počas júla. Na zber sú vhodné celé súkvetia aj s lístkami. Sušené kvety lipy sa najčastejšie využívajú na prípravu čaju," ozrejmila odborníčka. Dodala, že lipový čaj je vhodný aj pre tehotné ženy.