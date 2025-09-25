< sekcia Slovensko
RÚZ: Zoštátnenie systému odpadového hospodárstva by bolo krokom späť
Zvyšovanie nákladov, ktoré by krok podľa RÚZ priniesol, by tiež ohrozilo konkurencieschopnosť slovenských výrobcov.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Zoštátnenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov v odpadovom hospodárstve by podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) bolo krokom späť. Znížilo by to efektivitu a v čase konsolidácie verejných financií by to znamenalo i zvýšenie nákladov. RÚZ vyzvala ministerstvo životného prostredia (MŽP), aby od úvah upustilo. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.
„Zavedenie štátneho systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov by bolo vážnym precedensom nielen vo vzťahu k európskemu právu, ale najmä k trhovému prostrediu. Výrobcovia, ktorí dnes zodpovedne investujú do ekologických riešení, by stratili kontrolu nad tým, ako sa ich povinnosti plnia - a zároveň by boli povinní platiť viac,“ upozornil viceprezident RÚZ Robert Spišák.
Zvyšovanie nákladov, ktoré by krok podľa RÚZ priniesol, by tiež ohrozilo konkurencieschopnosť slovenských výrobcov. „Zavádzanie dodatočne nákladných štátnych riešení v čase konsolidácie verejných financií je nielen ekonomicky nevhodné, ale najmä neudržateľné. Výrobcovia už dnes čelia nárastu daní, odvodov a iných povinností,“ podotkol prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.
Ako Spišák dodal, na Slovensku je zavedený systém, ktorý funguje dobre. Štát ho môže lepšie kontrolovať, no nemal by ho nahrádzať riešeniami, ktoré inde nefungujú.
