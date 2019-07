Ružička:Nástroj na obranu právneho štátu musí platiť pre všetkých v EÚ

Témami rokovaní ministrov boli priority polročného fínskeho predsedníctva v Rade EÚ, implementácia strategickej agendy EÚ, príprava dlhodobého rozpočtu Únie (2021-27).

Brusel 18. júla (TASR) - V Bruseli vo štvrtok zasadala posledná Rada ministrov pred letnými inštitucionálnymi prázdninami a zároveň prvá ministerská rada pod vedením fínskeho predsedníctva v EÚ a po potvrdení vo funkcii šéfky budúcej Európskej komisie (EK).



Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí František Ružička po skončení rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Dodal, že témami rokovaní ministrov boli priority polročného fínskeho predsedníctva v Rade EÚ, implementácia strategickej agendy EÚ, príprava dlhodobého rozpočtu Únie (2021-27) a tiež nový nástroj na obranu právneho štátu, ktorý v stredu predstavila Európska komisia.



Podľa jeho slov Slovensko podporuje zámer fínskeho predsedníctva posunúť zásadným spôsobom rokovania o sedemročnom rozpočte s cieľom, aby najneskôr v októbri boli známe hlavné kontúry viacročného finančného rámca, aj s konkrétnymi číslami. Dodal, že SR sa za týmto účelom pripravuje na bilaterálne konzultácie aj s fínskym predsedníctvom, aj s "našimi partnermi", ktorí sú v rovnakom názorovom tábore.



"Pre nás je dôležité, aby rozpočet bol vyvážený, aby sa zbytočne veľa nekresalo z politík, ktoré sú rozhodujúce, a to sú kohézna a spoločná poľnohospodárska politika," vysvetlil.



Ministri sa venovali aj otázkam právneho štátu potom ako eurokomisia v stredu prijala novú sérii opatrení na ďalšie posilnenie právneho štátu v EÚ a po sľuboch budúcej šéfky EK Ursuly von der Leyenovej, že mechanizmus monitorovania princípov právneho štátu má platiť pre všetky členské krajiny Únie.



"Vnímame to, že na pôde EÚ sa momentálne vedie niekoľko rovín rozhovorov o tom, ako posilniť nástroj na ochranu právneho štátu .Pre nás je dôležité, aj pri tom novom nástroji eurokomisie, zamerať sa na to, aby to bol univerzálny nástroj, kde si všetci budeme rovní. Aby to bol systémový nástroj a tiež, aby sa neduplikoval s nástrojmi, ktoré už máme," opísal situáciu Ružička.



Spresnil, že Slovensko ako členská krajina EÚ s tým problém nemá, a čo sa týka implementácii nového nástroja, slovenská strana privíta, ak sa urobia jasné pravidlá ako sa bude pri takýchto prípadoch v budúcnosti postupovať.



Rada ministrov si vypočula aj najnovší vývoj situácie ohľadom sporu medzi Bruselom a Varšavou, potom ako Európska komisia v stredu dala poľskej vláde dva mesiace na to, aby zmenila nové disciplinárne nariadenia pre sudcov. Tie podľa EK oslabujú ich nezávislosť. Ak sa tak nestane, eurokomisia je ochotná prípad posunúť na Európsky súdny dvor v Luxemburgu.



Ružička pripomenul, že počas štvrtkových diskusií boli vypočuté a potvrdené pozície oboch strán, Poľska, aj exekutívy EÚ. "Zo strany Poľska sme počuli argumenty o tom, že sa urobilo viacero krokov, ktoré zjemnili alebo zmiernili prvky v rámci kritizovaných reforiem. Na druhej strane komisia má aj naďalej výhrady a kladie niektoré otázky," upozornil Ružička a dodal, že tento dialóg bude na pôde Rady EÚ pokračovať aj po letných prázdninách.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)