Ružinov apeluje na zodpovedné správanie novými informačnými tabuľami

Bratislava 30. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov apeluje na zodpovedné správanie v čase šíriaceho sa nového koronavírusu aj novými informačnými tabuľkami v rámci kampane Zostaň doma. Na území mestskej časti by ich malo pribudnúť zhruba 200, cielené sú špeciálne na mladšie generácie.



"Išlo nám o to, aby sme vďaka spolupráci s organizátormi tejto kampane prepojili virtuálny svet a svet reálny. Ľudia ich (informačné tabuľky, pozn. TASR) na sociálnych sieťach zdieľajú, označia, že sa im páčia, ale aj tak idú na ihrisko zacvičiť si a mnohokrát aj bez rúška," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu Tatiana Tóthová.



Poznamenala, že samospráva musela v poslednom období riešiť viaceré prípady, keď sa pre pekné počasie začalo na niektorých miestach koncentrovať viac ľudí. "Veľmi často sme museli riešiť, že ľudia chodievali na miesta, kde sa ich stretávalo viac, preliezali zamknuté ploty a brány na ihriská a strhávali tabuľky a pásky," zdôraznila Tóthová. Okrem detských ihrísk to ľudí ťahalo aj do parkov či k Štrkoveckému jazeru.







Na zodpovednosť na sociálnej sieti vyzýva aj ružinovský starosta Martin Chren. "Buďme zodpovední. To, ako sa dnes správame, vypovedá o tom, ako si vážime nielen seba, ale aj svojich blízkych, rodičov, susedov, deti," poznamenáva Chren.



Iniciatíva #ZOSTANDOMA vznikla pre to, aby sa "šírili informácie, nie vírus". Jej úlohou je podľa autorov povzbudzovať ľudí, aby sa správali zodpovedne, informovať o epidémii prostredníctvom jednoduchých odkazov a infografík a bojovať proti hoaxom. Grafické materiály a plagáty sú k dispozícii širokej verejnosti, organizáciám, inštitúciám, ako aj jednotlivým samosprávam. Sú v slovenskej, maďarskej a rómskej jazykovej mutácii.