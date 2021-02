Ružomberok má najmodernejšie Angio 4D CT pracovisko v strednej Európe

Ružomberok 5. februára (TASR) – Najmodernejšie Angio 4D CT pracovisko v strednej Európe spustili do prevádzky v piatok v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku. Náklady na jeho vybudovanie predstavovali 3,3 milióna eur. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) sa pracovisko podarilo vybudovať za niekoľko mesiacov.



Nové zariadenie pomáha zistiť stav ciev, skontrolovať prietok krvi cievami a odhaliť prípadné problémy. "Som mimoriadne hrdý na to, že vojenská nemocnica je tou, ktorá má prvé takéto pracovisko na Slovensku. Vo veľmi akútnej situácii dokáže toto pracovisko zachrániť mnoho ľudských životov. Prípadne zabrániť tomu, aby pacienti, ktorí sem prídu v akútnom stave, nemuseli skončiť dlhodobo na lôžku, ale mohli ďalej pokračovať vo svojom bežnom živote," uviedol Naď.







Novou technikou bude možné urobiť od 100 do 140 diagnostických a intervenčných výkonov mesačne. Podľa riaditeľa nemocnice Vladimíra Lengvarského nové CT zariadenie kombinuje intervenčné laboratórium s kompletným CT zobrazovaním do jedného univerzálneho klinického riešenia. "Vďaka schopnosti vidieť, diagnostikovať, plánovať, ošetrovať a overovať v jednej miestnosti tento systém pomáha predovšetkým pri komplexných zákrokoch," vysvetlil. Dodal, že náklady na vybudovanie pracoviska boli 3.348.000 eur.



Minister obrany doplnil, že v súčasnosti intenzívne rokujú o ďalšom rozvoji nemocnice. Ten chcú zabezpečiť nielen zo zdrojov rezortu obrany, ale aj Európskej únie. "Dôjde k ďalším investíciám do infraštruktúry, aby sme si udržali to špičkové miesto, ktoré medzi slovenskými nemocnicami máme," načrtol Naď.