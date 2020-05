Vojenská nemocnica neeviduje sťažnosti na porušovanie Zákonníka práce

Ružomberok 28. mája (TASR) – Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku od mimoriadnej inšpekcie v roku 2018 neeviduje žiadne sťažnosti na porušovanie Zákonníka práce. Po kontrole nemocnica prijala viaceré konkrétne opatrenia s cieľom predísť sťažnostiam. V reakcii na výsledok inšpekcie to uviedla hovorkyňa ÚVN Petra Dišková.



"Protokol o výsledkoch kontroly nemocnica dostala až 9. apríla 2020. Aj napriek tomu už v roku 2018 nemocnica na základe spomínanej sťažnosti situáciu okamžite začala riešiť a prijala potrebné opatrenia, aby bol striktne dodržiavaný Zákonník práce," povedala hovorkyňa. ÚVN protokol momentálne vyhodnocuje a pripravuje ďalšie opatrenia súvisiace s evidenciou pracovného času v prípade ústavných pohotovostných služieb.



Podľa informácií z Lekárskeho odborového združenia (LOZ) kontrola zistila, že lekári vykonávali okrem klasických pracovných zmien medzi 7:00 a 15:30 h aj ÚPS, a to od 15:30 do 7:00. Ak zamestnávateľ nariadil lekárovi ÚPS, ten pracoval nepretržite 32,5 hodiny.



Porušovanie Zákonníka práce je podľa predsedu LOZ Petra Visolajského dôsledkom nedostatku personálu. "LOZ dlhodobo upozorňuje na alarmujúcu personálnu poddimenzovanosť v zdravotníctve. Kontroly, ako tá z ružomberskej nemocnice, by sa mali hĺbkovo zrealizovať vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Mali by byť vyvodené dôsledky z konania, ktoré nielen preťažuje zamestnancov, ale najmä na konci dňa ohrozuje zdravie a životy pacientov," zhodnotil.